Tekma leta in polne Stožice: Čutimo to, da je mesto z nami

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Ljubljančani so v Banjaluki prevladovali vse do izključitve Raula Florucza v uvodu drugega polčasa, nato pa z desetimi igralci prejeli gol v sodniškem dodatku, strelec je bil eden dveh Slovencev v ekipi Borca Sandi Ogrinec. Gregor Bajde takrat ni igral za domačo zasedbo. Čeprav Olimpija ne bo mogla računati na svojega najboljšega posameznika v tej sezoni Florucza, pa to ne spreminja želje po preboju v osmino finala, kjer zmagovalca tega dvoboja čaka ali dunajski Rapid ali Fiorentina.