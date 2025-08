Olimpija pred pomembnima tekmama dobila prvo klubsko trgovino

Privrženci nogometnega kluba Olimpija so dočakali odprtje prve klubske trgovine. Olimpija Shop je že prvi dan na Pogačarjev trg v središču Ljubljane pritegnil številne navijače ljubljanske zasedbe, ki so se lahko ob slavnostni otvoritvi družili in fotografirali tudi s svojimi nogometnimi junaki. Ti so prepričani, da je nova trgovina velika in pomembna pridobitev, ki bo okrepila vez med klubom in njegovimi navijači ter na stadione pritegnila večje število gledalcev.