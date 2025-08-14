Svetli način
Nogomet

V Albaniji vse odprto, a zmaji z novim trenerjem verjamejo v zmago

Ljubljana, 14. 08. 2025 06.00 | Posodobljeno pred eno minuto

Aktualni slovenski nogometni prvaki so pred zahtevno nalogo. Evropsko sezono želijo nadaljevati, a je za to potrebna zmaga na povratni tekmi 3. kroga Konferenčne lige proti albanskemu prvaku. Prva tekma v Stožicah se je končala brez golov. Obračun Egnatia - Olimpija v prenosu na Kanalu A in VOYO. Začnemo ob 20.50.

Na prvi tekmi v Stožicah slovenskim prvakom ni uspelo zatresti mreže tekmeca, tekma se je končala z 0:0. Odtlej pa se je pri zeleno-belih marsikaj spremenilo. Glavna novost je novi trener, Nizozemec Erwin van de Looi. "Za priprave na tekmo z Egnatio nimamo veliko časa. Pogovoril sem se že s prejšnjim trenerjem o prvi tekmi in najverjetneje bomo naredili nekaj manjših sprememb. Vemo, da nas čaka težka tekma, a dali bomo vse od sebe, da jo dobimo."

O tem kakšno igro lahko pričakujemo od njegove Olimpije. Obrisi bodo vidni že na gostovanju pri albanskemu prvaku ... "Rad imam, da je moja ekipa dominantna in napadalna. Kljub temu ne želim, da smo naivni in da zanemarjamo obrambo. Moje prepričanje je, da mora klub kot je Olimpija zmagovati in to v določenem stilu, ki ni samo konstantno branjenje. Seveda bodo trenutki, ko se bomo morali braniti, vendar naš cilj bo vedno iskanje napadalnih rešitev. Ob tem želim, da gledalci uživajo in podprejo ekipo."

Diogo Pinto je prvi strelec Olimpije v novi sezoni.
Diogo Pinto je prvi strelec Olimpije v novi sezoni. FOTO: Aljoša Kravanja

"Na prvi tekmi smo bili boljša ekipa, nadzirali smo tekmo, imeli več posesti nad žogo, imeli več priložnosti in zapravili enajstmetrovko, kar je sestavni del nogometa. Za napredovanje moramo izboljšati predvsem igro v napadalni tretjini in biti učinkovitejši pred golom. Verjamem, da nam bo to uspelo in bomo napredovali," pa pred dvobojem pravi Olimpijin vezist Jurgen Celhaka

V primeru zmage nad Egnatio, ki na povratni tekmi zaradi kazni ne bo mogla računati na branilca Abdurramanija Fangaja, Olimpijo v zadnjem krogu kvalifikacij čaka slabši iz dvoboja kvalifikacij Lige Evropa med armenskim Noahom in gibraltarsko zasedbo Lincoln Red Imps. Prva tekma se je končala z 1:1.

