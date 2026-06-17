Olimpija začela s pripravami, rubrika odhodi pa vse bolj polna

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Zeleno-beli se na treninge vračajo po zaključku pretekle prvoligaške sezone, ko so zadnjo tekmo odigrali 23. maja. Pripravljalno obdobje bo v celoti potekalo v domačem okolju, strokovni štab pa je načrtoval tudi pet pripravljalnih tekem. Prvi preizkus bo na sporedu že prihodnji teden. Zmaji se bodo v torek, 23. junija, pomerili s KF Vllaznia, kar bo hkrati tudi prva tekma novega stratega na klopi Olimpije.

Denis Pintol FOTO: Luka Kotnik

Na uvodnem treningu sta bila prisotna tudi povratnika s posoj – napadalec Alex Matthias Tamm in vratar Denis Pintol. Ob številnih mladih nogometaših si je zeleno-belo opremo prvič nadel poletni novinec Federico Rose. Moštvu se bodo konec tedna pridružili še reprezentanti Matevž Vidovšek, Jošt Urbančič, Marko Ristić in Dino Kojić.

Lucas se po treh sezonah poslavlja: Ni mi lahko, Ljubljano sem vzljubil

Od NK Olimpija Ljubljana se po sporazumni prekinitvi sodelovanja poslavlja brazilski napadalec Pedro Lucas. V Ljubljano je prišel na začetku sezone 2023/24 in v zeleno-belem dresu zbral 81 nastopov, ob tem pa dosegel 18 zadetkov in prispeval 10 asistenc.

Pedro Lucas je dosegel drugi gol na tekmi. FOTO: Luka Kotnik

Z Ljubljančani se je veselil lanskega državnega naslova in dveh uvrstitev v konferenčno ligo. V tem obdobju je v prestolnici prestal tudi zahtevno rehabilitacijo kolena. "Iskrena hvala klubu, predsedniku in vsem delujočim znotraj kluba za izkazano zaupanje v teh treh letih. Hvala vsem soigralcem, s katerimi smo dosegli veliko uspehov in spisali zgodovino. Največja zahvala pa gre navijačem in Green Dragonsom, saj so bili vedno tukaj za klub in zame ter me vedno podpirali, tudi ko je bilo najtežje."

"Za klub sem dal vedno vse od sebe in od samega začetka sem bil tukaj zelo srečen. Zdaj je napočilo slovo in vsekakor mi ni lahko, saj sem tako klub kot mesto zelo vzljubil, vendar menim, da je zdaj prišel tudi moj čas. Ekipi in klubu želim vse dobro v prihodnje in Olimpija mi bo vedno ostala v lepem spominu."