Olimpija začela s pripravami, rubrika odhodi pa vse bolj polna

Zeleno-beli se na treninge vračajo po zaključku pretekle prvoligaške sezone, ko so zadnjo tekmo odigrali 23. maja. Pripravljalno obdobje bo v celoti potekalo v domačem okolju, strokovni štab pa je načrtoval tudi pet pripravljalnih tekem. Prvi preizkus bo na sporedu že prihodnji teden. Zmaji se bodo v torek, 23. junija, pomerili s KF Vllaznia, kar bo hkrati tudi prva tekma novega stratega na klopi Olimpije.
Na uvodnem treningu sta bila prisotna tudi povratnika s posoj – napadalec Alex Matthias Tamm in vratar Denis Pintol. Ob številnih mladih nogometaših si je zeleno-belo opremo prvič nadel poletni novinec Federico Rose. Moštvu se bodo konec tedna pridružili še reprezentanti Matevž Vidovšek, Jošt Urbančič, Marko Ristić in Dino Kojić.
Lucas se po treh sezonah poslavlja: Ni mi lahko, Ljubljano sem vzljubil
Od NK Olimpija Ljubljana se po sporazumni prekinitvi sodelovanja poslavlja brazilski napadalec Pedro Lucas. V Ljubljano je prišel na začetku sezone 2023/24 in v zeleno-belem dresu zbral 81 nastopov, ob tem pa dosegel 18 zadetkov in prispeval 10 asistenc.
Z Ljubljančani se je veselil lanskega državnega naslova in dveh uvrstitev v konferenčno ligo. V tem obdobju je v prestolnici prestal tudi zahtevno rehabilitacijo kolena. "Iskrena hvala klubu, predsedniku in vsem delujočim znotraj kluba za izkazano zaupanje v teh treh letih. Hvala vsem soigralcem, s katerimi smo dosegli veliko uspehov in spisali zgodovino. Največja zahvala pa gre navijačem in Green Dragonsom, saj so bili vedno tukaj za klub in zame ter me vedno podpirali, tudi ko je bilo najtežje."
"Za klub sem dal vedno vse od sebe in od samega začetka sem bil tukaj zelo srečen. Zdaj je napočilo slovo in vsekakor mi ni lahko, saj sem tako klub kot mesto zelo vzljubil, vendar menim, da je zdaj prišel tudi moj čas. Ekipi in klubu želim vse dobro v prihodnje in Olimpija mi bo vedno ostala v lepem spominu."
UEFA konferenčna liga je tretje najmočnejše evropsko klubsko nogometno tekmovanje, ki ga je Evropska nogometna zveza (UEFA) ustanovila leta 2021. Njen glavni namen je omogočiti večjemu številu klubov iz različnih evropskih držav, da se pomerijo v mednarodnem tekmovanju, kar povečuje konkurenčnost in razvoj nogometa v manjših ligah. Tekmovanje poteka podobno kot Liga prvakov in Evropska liga, z uvodnimi kvalifikacijami, skupinskim delom in izločilnimi boji, zmagovalec pa si zagotovi mesto v naslednji sezoni UEFA Evropske lige.
Green Dragons so organizirana navijaška skupina nogometnega kluba Olimpija Ljubljana, ustanovljena leta 1988. Veljajo za eno najstarejših in najbolj prepoznavnih navijaških skupin v Sloveniji. Njihova vloga presega zgolj navijanje na tribunah; so ključni del identitete kluba, saj s svojimi koreografijami, petjem in glasno podporo ustvarjajo vzdušje na tekmah. Pogosto so kritični do vodstva kluba, ko menijo, da so ogroženi interesi Olimpije, s čimer delujejo kot nekakšen 'glas ljudstva' in varuhi tradicije kluba.
Posoja igralca je dogovor med dvema nogometnima kluboma, pri katerem igralec za določeno časovno obdobje – običajno za eno sezono ali pol sezone – prestopi v drug klub, vendar ostaja pogodbeno vezan na svoj matični klub. Ta praksa se najpogosteje uporablja za mlade nogometaše, ki v svojem matičnem klubu nimajo dovolj priložnosti za igranje, zato jih klub pošlje v drugo okolje, kjer lahko pridobijo dragocene izkušnje, se razvijajo in vrnejo v matično moštvo kot bolj pripravljeni igralci.
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