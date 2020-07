'Nora' tekma v Kranju: Olimpija za novo zmago Triglavu nasula sedem golov

Gledalci v Kranju so spremljali zelo razburljivo predstavo z za to sezono rekordnimi desetimi goli, iz katere pa so kot zmagovalci prišli vodilni Ljubljančani. Junak tekme je bil Ante Vukušić, ki se je s tremi goli prebil na vrh lestvice strelcev. Obenem je prispeval levji delež k 19. zmagi, po kateri bodo imeli zeleno-beli pet krogov pred koncem še naprej štiri točke prednosti pred zasledovalci. Hkrati so potrdili, da so najboljša gostujoča ekipa sezone, na gostovanjih je neporažena že več kot sedem mesecev. Na drugi strani so Kranjčani po 18. porazu ostali na predzadnjem mestu.

Že prvi polčas je ponudil živahno igro, v kateri je bila v uvodnem obdobju nevarnejša Olimpija. Ljubljančani so povedli v 12. minuti, ko je Ante Vukušić na 14 metrih lepo prišel do strela ter žogo spravil v mrežo za svoj 20. gol sezone in znova izenačenje z Dariom Vizingerjem iz Celja na vrhu lestvice strelcev. Na 2:0 je povišalEndri Čekiči, ko je s strelom z glavo v bližini gola unovčil podajo Luke Menala z desne strani. Sledile pa so minute Kranjčanov, ki so hitro izničili ljubljansko vodstvo. Najprej je v 30. minuti Filip Janković Nejca Vidmarja premagal z nizkim strelom z 20 metrov, dve minuti zatem pa je po kotu z leve strani z glavo zadel še visoki branilec Milan Milanović za 2:2.