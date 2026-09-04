Po Olimpiji udarila še Fifa, zmajem prepoved registracije novih igralcev

Zmaji so katastrofalno začeli novo sezono. Po trenerski menjavi, Jugoslav Trenčovski je zamenjal Miša Brečka, pa se rezultatska krivulja še ni dvignila.

Fifa sicer ni pojasnila, zakaj točno je kaznovala Olimpijo. Predvidevati gre, da zavoljo neizpolnjevanja finančnih obveznosti, česar so Ljubljančane v nedavni preteklosti obtožili tako številni nogometaši kot trenerji, med njimi nazadnje Mišo Brečko.

Čeprav je direktor kluba Igor Barišić še nedavno trdil, da so do prejšnjih trenerjev poravnane vse obveznosti, je Brečko v intervjuju za Planet Nogomet dejal, da to niti slučajno ne drži, saj s sodelavci v strokovnem štabu ni prejel julijske plače.