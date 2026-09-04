Po Olimpiji udarila še Fifa, zmajem prepoved registracije novih igralcev

Fifa sicer ni pojasnila, zakaj točno je kaznovala Olimpijo. Predvidevati gre, da zavoljo neizpolnjevanja finančnih obveznosti, česar so Ljubljančane v nedavni preteklosti obtožili tako številni nogometaši kot trenerji, med njimi nazadnje Mišo Brečko.
Čeprav je direktor kluba Igor Barišić še nedavno trdil, da so do prejšnjih trenerjev poravnane vse obveznosti, je Brečko v intervjuju za Planet Nogomet dejal, da to niti slučajno ne drži, saj s sodelavci v strokovnem štabu ni prejel julijske plače.
Kazen Fife za Olimpijo pomeni, da v naslednjih treh prestopnih rokih ne bo smela registrirati novih igralcev. Nove pogodbe sicer zmaji še vedno lahko sklepajo, vendar bodo morali nogometaši v tem primeru še vedno počakati, da kazen poteče, preden bodo lahko za klub iz Stožic tudi dejansko zaigrali.
Kazen, ki jo je Fifa objavila na svoji spletni strani, sicer ni dokončna. Če klubu uspe poravnati zaostale obveznosti, lahko Fifa kazen umakne.
Zmaji po sedmih krogih domačega prvenstva zasedajo skromno šesto mesto, pri čemer imajo le točko več od predzadnje Mure. Da je mera polna, je Olimpija nedavno ekspresno izpadla v pokalu, ko je varovance Jugoslava Trenčovskega senzacionalno izločil tretjeligaš Rudar Trbovlje.
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