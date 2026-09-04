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Nogomet

Po Olimpiji udarila še Fifa, zmajem prepoved registracije novih igralcev

Ljubljana, 04. 09. 2026 17.41 pred 44 minutami 1 min branja 3

Avtor:
J.B.
Olimpija Ljubljana

Kot da zgolj slabi rezultati na igrišču niso dovolj, je zdaj po Olimpiji udarila še Fifa. Mednarodna nogometna organizacija je namreč zmajem za naslednje tri prestopne roke prepovedala registracijo novih igralcev, je razvidno iz uradne evidence, objavljene na Fifini spletni strani.

Zmaji so katastrofalno začeli novo sezono. Po trenerski menjavi, Jugoslav Trenčovski je zamenjal Miša Brečka, pa se rezultatska krivulja še ni dvignila.
Zmaji so katastrofalno začeli novo sezono. Po trenerski menjavi, Jugoslav Trenčovski je zamenjal Miša Brečka, pa se rezultatska krivulja še ni dvignila.
FOTO: David Valant

Fifa sicer ni pojasnila, zakaj točno je kaznovala Olimpijo. Predvidevati gre, da zavoljo neizpolnjevanja finančnih obveznosti, česar so Ljubljančane v nedavni preteklosti obtožili tako številni nogometaši kot trenerji, med njimi nazadnje Mišo Brečko.

Čeprav je direktor kluba Igor Barišić še nedavno trdil, da so do prejšnjih trenerjev poravnane vse obveznosti, je Brečko v intervjuju za Planet Nogomet dejal, da to niti slučajno ne drži, saj s sodelavci v strokovnem štabu ni prejel julijske plače.

Fifa je na svoji spletni strani objavila, da Olimpija tri prestopne roke ne bo smela registrirati novih igralcev.
Fifa je na svoji spletni strani objavila, da Olimpija tri prestopne roke ne bo smela registrirati novih igralcev.
FOTO: Posnetek zaslona

Kazen Fife za Olimpijo pomeni, da v naslednjih treh prestopnih rokih ne bo smela registrirati novih igralcev. Nove pogodbe sicer zmaji še vedno lahko sklepajo, vendar bodo morali nogometaši v tem primeru še vedno počakati, da kazen poteče, preden bodo lahko za klub iz Stožic tudi dejansko zaigrali.

Kazen, ki jo je Fifa objavila na svoji spletni strani, sicer ni dokončna. Če klubu uspe poravnati zaostale obveznosti, lahko Fifa kazen umakne. 

Preberi še Barišić: Olimpija ni naprodaj

Zmaji po sedmih krogih domačega prvenstva zasedajo skromno šesto mesto, pri čemer imajo le točko več od predzadnje Mure. Da je mera polna, je Olimpija nedavno ekspresno izpadla v pokalu, ko je varovance Jugoslava Trenčovskega senzacionalno izločil tretjeligaš Rudar Trbovlje. 

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KOMENTARJI3

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Whippet
04. 09. 2026 18.42
za tako igro jim niti ni treba plačat
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0 0
Amor Fati
04. 09. 2026 18.31
To jih tepe karma, ker so se dejansko strinjali z Brečkovimi besedami, ko jim je laskal. Še dolgo se je ne bodo rešli.
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0 0
borjac
04. 09. 2026 18.20
Lastniki Olimpije so vse pokradli , še tisto kar niso smeli so pobrali ... in sedaj prepoved Fife , le kaj bo sedaj povedal čarovnik Barišić in "pošteni " lastnik Nemec Delius ???
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
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