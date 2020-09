Olimpija še drugič v novi sezoni 'le' do točke, Mura bližje zmagi

Nogometaši ljubljanske Olimpije in Mure so se v 3. krogu Prve lige Telekom Slovenije na Stožicah razšli brez zadetkov (0:0). Nekoliko bližje zmagi so bili gostje iz Murske Sobote, pri katerih sta najlepši priložnosti za dosego zadetka zapravila Andrija Filipović in Kevin Žižek.

Potem ko so bili na prvih štirih tekmah 3. kroga doseženi v povprečju več kot štirje zadetki, se je zadnje srečanje tega kroga končalo z 0:0. Olimpija je vpisala drugi remi v dveh tekmah, Mura pa tudi na četrti zaporedni tekmi ni dobila gola. Za obe ekipi je bila to generalka pred četrtkovima evropskima preizkušnjama; Olimpija se bo doma pomerila z Zrinjskim iz Mostarja, Muro pa v drugem krogu kvalifikacij za evropsko ligo v Fazaneriji čaka danski Aarhus. Prvi razburljiv trenutek v Stožicah se je zgodil v sedmi minuti. Milimetri pri nedovoljenem položaju Andrije Filipovića so Muro ločili od zadetka. Na prvo priložnost so morali domači navijači na tribunah čakati do 20. minute. Ob slabem posredovanju obrambe Mure in vratarja Matka Obradovića se je v dobrem položaju znašel Jan Gorenc, ki pa ni prišel do strela oziroma zaključka. Do konca prvega dela sta imeli obe ekipi še nekaj polpriložnosti. V 40. minuti je Andrija Filipović meril malce previsoko, tik pred iztekom časa pa je Đorđe Ivanovićposkusil s strelom z roba kazenskega prostora, a je vratar Mure ukrotil njegov poskus. Drugi polčas se je začel z dvema streloma na vsaki strani - Enrik Ostrcje streljal preveč po sredini, podobno kot Žiga Kous v naslednjem napadu. Eno najlepših priložnosti na tekmi oziroma kar dve v nekaj sekundah je imel Kevin Žižek v 56. minuti. Njegov prvi poskus, ki se mu ni najbolje posrečil, je domači vratar Žiga Frelih ubranil, pri drugem pa je žoga zletela mimo vrat Olimpije. Do konca tekme je imela Mura še dve zreli priložnosti. V 71. minuti je bil Kevin Žižek preveč sebičen, dve minuti pozneje po hudi napaki domačega čuvaja mreže pa je Luka Bobičanec streljal preko vrat. Prva liga Telekom Slovenije, 3. krog, izidi:

Olimpija - Mura 0:0

CB24 Tabor Sežana - Aluminij Kidričevo 3:1 (1:0)

Gorica - Koper2:4 (1:1) FOTO: Aljoša Kravanja