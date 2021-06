Milošević: Želim, da Olimpiji vrnemo stari sijaj in jo vrnemo na steze uspeha

"Najprej bi se rad zahvalil gospodu predsedniku Milanu Mandariću in vsem ljudem v klubu za toplo dobrodošlico. Tudi vsem tukaj v Ljubljani. Zares se počutim kot doma. Prišel sem z velikim zagonom in željo, da naredimo nekaj in popravimo neke stvari iz preteklih let. Zjutraj sem spoznal vse igralce in strokovno ekipo. Delujejo kot dobra, homogena skupina, kar je zelo pomembno, kajti brez takšnega vzdušja v slačilnici, je težko karkoli narediti. Vendar na podlagi tistega, o čemer smo se pogovarjali tako s predsednikom kot direktorji, vem, da je to ena dobra ekipa fantov, z dobrim značajem – kar je zelo pomembno. Tisto, kar je najbolj pomembno v tem trenutku in v naslednjih dveh, treh tednih, je fizična pripravljenost za celo prihodnjo sezono. Tako, da bo fokus prav na tem, da ekipo čim bolje pripravimo in da se morebiti v okviru naših zmožnosti okrepimo s par dobrimi igralci. Da tukaj zadenemo v polno in da smo pripravljeni tako na evropske tekme, kot tudi na začetek slovenskega prvenstva," je v pogovoru najprej dejal Savo Milošević.

"O posameznih imenih še ne bi govoril. Za zdaj je najbolj pomembno, da se osredotočimo na ekipo in na fizične ter tehnične in taktične priprave. Zares še ne bi govoril o imenih," je na vprašanje o morebitnih okrepitvah ljubljanskega moštva dejal srbski trener. Igralsko nogometno kariero je Milošević začel v Partizanu, iz katerega je prestopil v Aston Villo, kasneje pa je igral tudi za moštva Zaragoze, Parme, Espanyola, Celte Vigo, Osasune in Rubina iz Kazana. Kot trener je nazadnje vodil moštvo beograjskega Partizana.

Dobro se zaveda, da ga čaka veliko izzivov in prepričan je, da lahko uspešno zgodbo naredijo tudi v evropskem tekmovanju, konferenčni ligi: "Moramo se pokazati na terenu. Mislim, da smo favoriti, da smo boljši od drugih dveh ekip, vendar to moramo dokazati na terenu. V Evropi ni lahkih tekem in lahkih nasprotnikov. Toda, če bomo imeli pravi pristop, potem ne bo težav. Za Olimpijo sem se odločil predvsem zato, ker mislim – poznam zgodovino in tradicijo Olimpije, saj sem otrok, ki se je rodil v nekdanji Jugoslaviji, in že od takrat poznam ta klub. Mislim, da ima Olimpija veliko večji potencial in kapacitete od tistih, ki jih je pokazala v preteklih letih. Zares si želim, da Olimpiji vrnemo nek stari sijaj in da jo vrnemo na stare steze uspeha."

Včeraj je o kratkoročnih načrtih, kar se tiče priprav na novo sezono, dejal: "Jutri bomo začeli s treningi. Upam, da bomo v naslednjih nekaj dneh – pravkar se pogovarjamo o teh tehničnih zadevah – morda že v petek popoldne ali soboto odšli na priprave zunaj Ljubljane. To so zdaj tehnične zadeve, o katerih se bomo pogovarjali v naslednjih dneh."