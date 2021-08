Zmaje čaka zahtevno delo v Stožicah

"Ciljamo na naslednji krog. Čaka nas zelo težka preizkušnja, tega se zavedamo, vendar naš cilj je napredovanje," je pred bojem s Portugalci dejal vratar Olimpije Nejc Vidmar. Po tekmi na Azorih je jasno, da je naloga za zeleno-bele postala še precej težja. Šestouvrščeni klub portugalske lige v prejšnji sezoni je na domači zelenici prevladoval praktično celo tekmo, dosegel dva gola, na drugi strani pa Olimpija v dobrih 90 minutah ni sprožila niti enega strela. Boljšega iz tega dvoboja sicer v zadnjem kvalifikacijskem krogu čaka Soči ali Partizan. Domači so tekmo pričakovano začeli odločneje in v uvodnih minutah Olimpiji niso pustili kake resne akcije. Sami pa so nekajkrat zagrozili, povedli pa v 14. minuti, ko je iz bližine zadel Carlos Junior po podaji Jeana Patrica z leve strani. Tudi po zadetku Olimpija ni mogla priti do prave igre, Portugalci so prevladovali in v drugi minuti sodniškega dodatka prvega polčasa podvojili prednost, ko je po kotu z desne stani iz bližine zadel bočni branilec Mansur. V uvodu drugega polčasa se je nadaljevala podobna predstava, v 53. minuti so bili domači blizu tretjega zadetka, a je od obrambe pozabljeni Carlos po podaji z leve strani zgrešil z glavo.