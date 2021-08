Olimpija brez možnosti za napredovanje

Čeprav so prišli Portugalci v Ljubljano le s 14 igralci zaradi okužb z novim koronavirusom, so premogli povsem dovolj kakovosti, da so izločili znova precej brezzobo ljubljansko zasedbo. Za razliko od prve tekme je tokrat tudi poskusila s streli na gol, a niti eden ni bil dovolj dober, da bi lahko prinesel kakršne koli upe na presenečenje. Ljubljančani so začeli nekoliko odločneje kot na prvi tekmi, toda ne eni ne drugi niso bili posebej nevarni, šele v 19. minuti je Lamine Tall poskusil močno z leve strani presenetiti vratarja gostov, a zadel le zunanji del mreže. V 26. minuti je bilo malce vroče tudi v ljubljanskem kazenskem prostoru, a je Nejc Vidmar prišel do žoge prej, kot bi Portugalcem uspelo sprožiti pravi strel. Do tega je takoj zatem sicer prišel Ricardinho, a je žogo poslal čez gol. V 31. minuti sta poskusila še Lincoln in Carlos, prvemu je strel obranil Vidmar, drugi pa je žogo poslal malo mimo gola.