Olimpiji nasproti stoji velikan z najvrednejšim posameznikom tekmovanja

Nogometaši Lilla so francoski naslov nazadnje osvojili pred dvema letoma, ko jih je s klopi vodil kasnejši trener PSG-ja Christophe Galtier.

Zadnjega je osvojil v koronski sezoni 2020/2021, francosko elito pa je pokoril tudi točno desetletje prej, ko je v njegovem dresu blestel Eden Hazard . Mastifi, kot je vzdevek kluba, so si nastopanje v Konferenčni ligi zagotovili s petim mestom v francoskem prvenstvu v lanski sezoni.

Prenos obračuna Lille – Olimpija v sredo od 16.10 dalje na Kanalu A in VOYO.

V letošnji jih stavnice uvrščajo na četrto mesto med favoriti (kvota 13) za naslov v Konferenčni ligi. Pred njimi so le Aston Villa, Fiorentina in Eintracht Frankfurt. Po petih krogih Ligue 1 pa z osmimi točkami zasedajo šesto mesto.

Jonathana Davida ste lahko na lanskem svetovnem prvenstvu spoznali v dresu Kanade, za katero je pri 23 letih zbral že 42 nastopov in 25 golov. Za Lille jih je na 143 tekmah zabil 61.

Med najvrednejšimi posamezniki nove sezone Konferenčne lige kraljujejo nogometaši Aston Ville. Med prvo sedemnajsterico je namreč kar 15 članov levov iz Birminghama, poleg njih in Jonathana Davida pa je tu le še Fiorentinin Nicolas Gonzalez, ki je s 30 milijoni na sedmem mestu.

Lille ima v svojih vrstah poleg Davida še dva nogometaša, ki presegata tržno vrednost celotne Olimpijine zasedbe. To sta 23-letni vezist Angel Gomes (18 milijonov) in isto stari osrednji branilec Tiago Djalo (16 milijonov), ki v sredo sicer ne bo igral zaradi poškodbe. V njegovi odsotnosti bo priložnost verjetno dobil 17-letni Leny Yoro , ki velja za enega najbolj obetavnih branilcev v Franciji ta hip.

Trener francoskega velikana je dobro znani Portugalec Paulo Fonseca , ki je pred tem sedel na trenerskem stolčku Rome. Med nogometaši velja poleg že omenjenega Davida izpostaviti nekdanjega branilca Barcelone Samuela Umtitija , ki se je klubu brez odškodnine pridružil to poletje.

Kljub temu velja Pierre-Mauroy za pravo trdnjavo, saj "mastifi" pred domačimi navijači v vseh tekmovanjih niso izgubili že 21 tekem zapored. Nazadnje jih je lanskega avgusta premagala Nica z 2:1. Odtlej je Lille doma zabeležil 17 zmag in štiri remije. Da bi Olimpija prekinila to serijo, bi potrebovala čudež, saj je Lille na stavnicah v vlogi izrazitega favorita (kvota 1,22), medtem ko kvota na zmago Ljubljančanov znaša kar 11.

Klub, za katerega je Milenko Ačimović med letoma 2004 in 2006 zbral 69 nastopov, domače tekme igra na stadionu Pierre-Mauroy. Objekt, ki sprejme dobrih 50 tisoč gledalcev, je bil odprt leta 2012, za sredin obračun pa skoraj zagotovo ne bo poln. Dan pred tekmo vstopnice za zgornji del stadiona sploh še niso šle v prodajo. Na voljo pa so po zelo dostopnih cenah, od 14 evrov navzgor.

Mojstri piljenja mladih talentov

Lille se je v zadnjem obdobju specializiral za iskanje mladih talentov, ki potem s prestopi v tujino lepo polnijo klubsko blagajno. Leta 2017 je za Nicolasa Pepeja Angersu plačal 17 milijonov, po dveh sezonah pa ga Arsenalu prodal za kar 80. To je še danes rekorden prestop v zgodovini kluba.

Vas zanima, kaj so z zasluženim denarjem storili v klubu? Dobro četrtino (22,4 milijona evrov) so še isto poletje vložili v nadarjenega napadalca Victorja Osimhena. Nigerijec je nato po le eni sezoni in 18 zadetkih na severu Francije odšel v Napoli za kar 75 milijonov.

Med peterico najboljših prodaj v zgodovini kluba so še Sven Botman (v Newcastle leta 2022 za 37 milijonov), Eden Hazard (v Chelsea leta 102 za 35 milijonov) in Amadou Onana (v Everton leta 2022 za 35 milijonov).