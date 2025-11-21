Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

'Olimpiji ne bo lahko v našem Ljudskem vrtu'

Maribor, 21. 11. 2025 11.13 | Posodobljeno pred 12 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.V.
Komentarji
1

Nogometaši Maribora odštevajo dneve do novega večnega derbija z največjim rivalom. Na zadnjem druženju s predstavniki sedme sile sta trener vijoličastih Feđa Dudić in nizozemski branilec tunizijskih korenin Amar Rekik med drugim izpostavila dejstvo, da je derbi vselej specifična tekma brez pravega favorita.

Odkar je Feđa Dudić prevzel trenerski položaj pri Mariboru, ta iz tekme v tekmo deluje vse bolje. Večkratni slovenski nogometni državni prvak po besedah govornikov na zadnji novinarski konferenci največjega rivala iz slovenske prestolnice pričakuje optimalno pripravljen.

"Reprezentančni premor smo izkoristili za kakovostno pripravo na derbi z Olimpijo. Čeprav smo bili številčno zdesetkani zaradi odsotnosti nekaterih igralcev, ki so dobili priložnost za igranje v različnih reprezentančnih selekcijah, moram pohvaliti vnemo in pristop prisotnih nogometašev, ki se še kako dobro zadevajo, kako zahtevna tekma nas v nedeljo," je uvodoma dejal Dudić in v nadaljevanju izrazil upanje, da bodo tribune Ljudskega vrta tokrat polne do zadnjega kotička.

Strateg Maribora Feđa Dudić optimistično pričakuje nedeljski večni derbi z Olimpijo.
Strateg Maribora Feđa Dudić optimistično pričakuje nedeljski večni derbi z Olimpijo. FOTO: NK Maribor

"To je le največja nogometna tekma v Sloveniji in spodobilo bi se, da navijači pridejo v čim večjem številu na stadion. Obljubimo jim lahko boj do zadnjih atomov moči, storili bomo vse, da točke ostanejo v Mariboru," je poudaril trener Maribora in zaključil: "Ključ do pozitivnega rezultata leži v osredotočenosti na vsako malenkost. Že ena sama napaka ali pa izključitev lahko (pre)usmeri potek dvoboja v povsem neželeno smer."

Rekik: "Specifična tekma brez pravega favorita."

Tudi branilec vijoličastih Omar Rekik (24) deli razmišljanje svojega šefa, da bo koncentracija eden ključnih dejavnikov do morebitne zmage.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"To bo specifična tekma kot vsak derbi. Zelo težko je govoriti o favoritu, ker ga v takšnih dvobojih običajno ni. V vsakem primeru nas čaka zahtevna preizkušnja, Olimpija bo v Ljudski vrt prispela motivirana, da nam pokvari zabavo, a če bomo na želeni ravni, se lahko nadejamo pozitivnemu rezultatu," optimistično razmišlja Rekik, prepričan, da bo Maribor precej boljši, kot je bil na zadnjem derbiju pred tremi meseci v Ljubljani.

"Poznamo pozitivne in negativne strani rivala. Tedaj to še ni bil zdajšnji Maribor, tokrat v derbi vstopamo precej bolje pripravljeni z jasno začrtanimi taktičnimi smernicami, kako priti do novih treh točk," je še povedal Omar Rekik.       

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet prva liga telemach večni derbi maribor omar rekik
Naslednji članek

So poškodbe (končno) stvar preteklosti? Pogba se vrača na zelenice

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bigbadjohn
21. 11. 2025 12.01
Olimpija bo v Ljudskem vrtu uživala, ker obstaja upanje, da bo na tribunah vsaj nekaj Slovencev... za razliko od 100žic!
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363