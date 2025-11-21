'Olimpiji ne bo lahko v našem Ljudskem vrtu'

Nogometaši Maribora odštevajo dneve do novega večnega derbija z največjim rivalom. Na zadnjem druženju s predstavniki sedme sile sta trener vijoličastih Feđa Dudić in nizozemski branilec tunizijskih korenin Amar Rekik med drugim izpostavila dejstvo, da je derbi vselej specifična tekma brez pravega favorita.

Odkar je Feđa Dudić prevzel trenerski položaj pri Mariboru, ta iz tekme v tekmo deluje vse bolje. Večkratni slovenski nogometni državni prvak po besedah govornikov na zadnji novinarski konferenci največjega rivala iz slovenske prestolnice pričakuje optimalno pripravljen. "Reprezentančni premor smo izkoristili za kakovostno pripravo na derbi z Olimpijo. Čeprav smo bili številčno zdesetkani zaradi odsotnosti nekaterih igralcev, ki so dobili priložnost za igranje v različnih reprezentančnih selekcijah, moram pohvaliti vnemo in pristop prisotnih nogometašev, ki se še kako dobro zadevajo, kako zahtevna tekma nas v nedeljo," je uvodoma dejal Dudić in v nadaljevanju izrazil upanje, da bodo tribune Ljudskega vrta tokrat polne do zadnjega kotička.

Strateg Maribora Feđa Dudić optimistično pričakuje nedeljski večni derbi z Olimpijo. FOTO: NK Maribor icon-expand

"To je le največja nogometna tekma v Sloveniji in spodobilo bi se, da navijači pridejo v čim večjem številu na stadion. Obljubimo jim lahko boj do zadnjih atomov moči, storili bomo vse, da točke ostanejo v Mariboru," je poudaril trener Maribora in zaključil: "Ključ do pozitivnega rezultata leži v osredotočenosti na vsako malenkost. Že ena sama napaka ali pa izključitev lahko (pre)usmeri potek dvoboja v povsem neželeno smer."

Rekik: "Specifična tekma brez pravega favorita."

Tudi branilec vijoličastih Omar Rekik (24) deli razmišljanje svojega šefa, da bo koncentracija eden ključnih dejavnikov do morebitne zmage.

"To bo specifična tekma kot vsak derbi. Zelo težko je govoriti o favoritu, ker ga v takšnih dvobojih običajno ni. V vsakem primeru nas čaka zahtevna preizkušnja, Olimpija bo v Ljudski vrt prispela motivirana, da nam pokvari zabavo, a če bomo na želeni ravni, se lahko nadejamo pozitivnemu rezultatu," optimistično razmišlja Rekik, prepričan, da bo Maribor precej boljši, kot je bil na zadnjem derbiju pred tremi meseci v Ljubljani. "Poznamo pozitivne in negativne strani rivala. Tedaj to še ni bil zdajšnji Maribor, tokrat v derbi vstopamo precej bolje pripravljeni z jasno začrtanimi taktičnimi smernicami, kako priti do novih treh točk," je še povedal Omar Rekik.