Olimpiji nekaj več, Mariboru nekaj manj kot 1000 evrov kazni

Ljubljančani bodo morali zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev, pri čemer gre za večkratno žaljivo skandiranje ter prižiganje večjega števila bakel, plačati 1100 evrov. Namestnik disciplinskega sodnika NZS je ob tem upošteval predkaznovanost in olajševalno okoliščino. Mariborčani bodo morali zaradi večkratnega prižiganja bakel in predkaznovanosti plačati 900 evrov.

Tudi Celje in Koper bosta ob 600 oziroma 300 evrov zaradi podobnih prekrškov. Koprčani so ob tem dobili še 300 evrov dodatne kazni zaradi treh rumenih in enega rdečega kartona ter opomina uradni osebi. Ob 200 evrov bosta zaradi kršitev predpisov NZS še Bravo in Radomlje, saj nekateri igralci oziroma uradne osebe niso imeli akreditacij.