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Nogomet

Olimpiji in Mariboru zaradi izgredov navijačev na derbiju denarna kazen

Brdo pri Kranju, 19. 08. 2026 15.09 pred 35 minutami 1 min branja 1

Avtor:
STA
Navijači Olimpije

Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije je imel po petem krogu Prve lige Telemach polne roke dela. Zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev na večnem derbiju je vodilne može pri ljubljanski Olimpiji oglobil z denarno kaznijo v višini 8200 evrov. Zaradi navijačev so oglobili tudi Maribor. Ta bo moral plačati 4900 evrov.

Prvi od štirih večnih derbijev nove sezone se je 15. avgusta v Stožicah končal z 1:1 (1:0). Tekma pa je imela še podaljšek pri disciplinskem sodniku. Kot izhaja iz objavljenega sklepa disciplinskega organa o kaznovanju, so Ljubljančani visoko denarno kazen prejeli tudi zaradi pomanjkljive organizacije tekme.

Zaradi izgredov navijačev na prvem večnem derbiju sezone bosta Olimpija in Maribor plačala denarno kazen.
Zaradi izgredov navijačev na prvem večnem derbiju sezone bosta Olimpija in Maribor plačala denarno kazen.
FOTO: Aljoša Kravanja

Dodatno pa so Olimpijo kaznovali tudi s plačilom 420 evrov zaradi nešportnega in neprimernega vedenja več igralcev oz. uradnih oseb na isti tekmi.

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Član Kalcerja iz Radomelj Andrej Pogačar zaradi izključitve ne bo smel igrati na dveh prvenstvenih tekmah. S terena so ga z rdečim kartonom na tekmi proti Aluminiju poslali zaradi storjenega "resnega prekrška".

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KOMENTARJI1

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Mambo
19. 08. 2026 15.44
Pirotehnika pride na stadion že nekaj ur ali dni prej. Greš samo na wc, pa si oborožen. Torej, dajte nagrado varnostni službi, za izvrstno opravljeno delo. Ni pomembno samo to, da nas na vhodu "šlatajo", treba je pred tekmo, temeljiti pregledati komplet stadion!
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