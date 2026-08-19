Olimpiji in Mariboru zaradi izgredov navijačev na derbiju denarna kazen

Prvi od štirih večnih derbijev nove sezone se je 15. avgusta v Stožicah končal z 1:1 (1:0). Tekma pa je imela še podaljšek pri disciplinskem sodniku. Kot izhaja iz objavljenega sklepa disciplinskega organa o kaznovanju, so Ljubljančani visoko denarno kazen prejeli tudi zaradi pomanjkljive organizacije tekme.

Zaradi izgredov navijačev na prvem večnem derbiju sezone bosta Olimpija in Maribor plačala denarno kazen. FOTO: Aljoša Kravanja

Dodatno pa so Olimpijo kaznovali tudi s plačilom 420 evrov zaradi nešportnega in neprimernega vedenja več igralcev oz. uradnih oseb na isti tekmi.