Olimpiji in Mariboru zaradi izgredov navijačev na derbiju denarna kazen

Prvi od štirih večnih derbijev nove sezone se je 15. avgusta v Stožicah končal z 1:1 (1:0). Tekma pa je imela še podaljšek pri disciplinskem sodniku. Kot izhaja iz objavljenega sklepa disciplinskega organa o kaznovanju, so Ljubljančani visoko denarno kazen prejeli tudi zaradi pomanjkljive organizacije tekme.
Dodatno pa so Olimpijo kaznovali tudi s plačilom 420 evrov zaradi nešportnega in neprimernega vedenja več igralcev oz. uradnih oseb na isti tekmi.
Član Kalcerja iz Radomelj Andrej Pogačar zaradi izključitve ne bo smel igrati na dveh prvenstvenih tekmah. S terena so ga z rdečim kartonom na tekmi proti Aluminiju poslali zaradi storjenega "resnega prekrška".
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