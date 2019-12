Olimpiji predčasno jesenski naslov: 'Pokazali smo najlepšo igro, dosegli smo tudi največ golov'

Zmaji so odpor tekmeca strli v drugem polčasu, v katerem sta zadela HrvatAnte Vukušić in Portugalec Jucie Lupeta, domačini pa so nato znižali izid in poskrbeli za zanimivo končnico, ki pa je prinesla veselje zeleno-belim. "Videli ste, kako težka tekma je bila danes, od sebe smo morali dati ogromno moči, da smo premagali dobro ekipo Brava. Vedeli smo, da gre za ožje igrišče in da se nasprotniki znajo dobro disciplinirano braniti. Od začetka nam ni steklo, nato je nastala težava, ko se je poškodoval Endri Cekici, ki je nekakšen pol vezist, pol napadalec, Jucie Lupeta pa je potreboval nekaj časa, da je prišel k sebi. V tistem obdobju je bil Bravo nevarnejši in je imel žogo več v svojih nogah. Drugi polčas je bil boljši, bili smo konkretnejši, njihov vratar pa je odlično branil. Nasprotniki so zadeli ob nepravem trenutku in zadnjih nekaj minut je bila prisotna panika. Na takih tekmah se lahko zgodi marsikaj in vesel sem, da smo zmagali," je po zmagi na mestnem derbiju za uradno spletno stran kluba povedal glavni trener Olimpije Safet Hadžić. Uspeh Olimpije proti Bravu pomeni, da so si zmaji že zagotovili prvo mesto po jesenskem delu tekmovanja. "Prvenstvo je še dolgo in marsikaj se lahko zgodi. Sem pa vesel, da smo ob koncu jesenskega dela na prvem mestu, v kompletu smo pokazali najboljšo in najlepšo igro, dosegli smo največ golov. Ponosen sem na svoje igralce in na to, kar so dosegli," je za spletno stran zmajev še povedal Hadžić.