Olimpijin albanski reprezentant v Ljubljani le še do konca jesenskega dela?

Ljubljančani, ki so v prejšnjem krogu v Murski Soboti prekinili niz treh zmag, so se hitro vrnili v zmagovalne tirnice. S slavjem proti gostom s Krasa (2:0) so se znova tudi povzpeli na vrh lestvice. Junak tekme je bil albanski reprezentant Endri Čekiči z dvema zadetkoma, lahko bi dosegel vsaj še enega več, če bi unovčil enajstmetrovko v prvem polčasu. Čekiči , sicer produkt zelo znane akademije zagrebškega Dinama, ki tako dobro nastopa v Ligi prvakov v tej sezoni in je celo v poziciji, da sam odloča o napredovanju v osmino finala, je v dosedanjem delu slovenskega prvenstva zabil sedem golov, ob tem pa ima še pet asistenc. Čekiči, ki je ves čas na seznamu albanske reprezentance, se je v Ljubljani odlično znašel, kar tudi sam rad pove, a je veliko vprašanje, če bo v zeleno-belem dresu nastopil tudi v spomladanskem delu sezone.

Do konca jeseni so na sporedu še trije krogi, Olimpija želi dobiti prav vse tekme do konca in s tem bi postala, ne glede na druge rezultate, jesenski prvak. Morda pa bo zadnja tekma prvega dela hkrati tudi zadnja za 22-letnega Čekičija, ki ima, po zanesljivih informacijah, vsaj tri resne ponudbe. Dve prihajata s Pirenejskega polotoka, gre za španskega prvo in drugoligaša, tretja pa iz tabora poljskega prvoligaša. Vse tri so finančno veliko ugodnejše od te, ki jo ima pri Olimpiji, tako da so morda njegovi dnevi v Ljubljani že šteti ...