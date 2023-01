Tudi Olimpijin podmladek v vrhu slovenskega klubskega nogometa

Boštjan Miklič je šef mladinskega pogona Olimpije. Zmaji so po prvem delu na skupni lestvici kadetov in mladincev pred vsemi.

Prvouvrščeni klub na skupni lestvici kadetske in mladinske lige bo v prihodnji sezoni Slovenijo zastopal v laskavi Ligi prvakov.

Mladi nogometaši Olimpije, gre za kadete in mladince, se na skupni lestvici nahajajo na prvem mestu z odličnimi obeta pred drugim delom prvenstva v 1. SNL, ki se nadaljuje zadnji konec tedna v mesecu februarju. Spomnimo, kadetska zasedba Olimpije (letnik 2006 in mlajši) je pod vodstvom prvega trenerja Jasmina Jeriča in pomočnika Antonia Delamee Mlinarja po petnajstih odigranih krogih zanesljivo na prvem mestu, s samo enim porazom.

Mladinska ekipa zmajev (letnik 2005 in mlajši) pa je po obetavnem startu v sezono, v nadaljevanju ob velikih kadrovskih težavah zabeležila nekaj nesrečnih porazov, a se v zaključku jesenskega dela spet vrnila na zmagovito pot in po prvem delu sezone zavzema četrto mesto z majhnim točkovnim zaostankom. Ekipa, ki ji poveljuje Toni Usnik, pomagata pa Dušan Gorenc in Rok Baskera, je imela v prvem delu prvenstva obilo težav s poškodbami ključnih igralcev, tako da bo v nadaljevanju prvenstva bržkone precej bolj odločno napadala najvišja mesta.

Od najvišjih ambicij v taboru zmajev ne bežijo. Veliki cilj Olimpijinega podmladka je osvojitev prvega mesta na skupni lestvici, kar bi za naši nogometno akademijo, ki jo uspešno poveljuje vodja mladinskega pogona Boštjan Miklič, bržkone pomenilo uvrstitev v laskavo mladinsko Ligo prvakov za naslednjo sezono.