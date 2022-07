Olimpijino nogometno akademijo po novem vodi Miklič

Boštjan Miklič je sicer stari znanec Olimpije, v preteklosti je že deloval med zmaji, in sicer kot trener selekcij do 17 in do 19 let. Na položaju vodje mladinskega pogona je zamenjal Jasmina Jeriča, ki pa, kot piše na uradni spletni strani Olimpije, ostaja v klubu, saj bo še naprej vodil mladinsko moštvo Olimpije. "Zame osebno je zares velika čast, da sem prejel klic Olimpije. Navsezadnje sem Ljubljančan, prav tako sem v preteklosti že deloval v tem klubu. Zavedam se odgovornosti, ki jo s sabo nosi tako odgovorna vloga, toda hkrati vem, da sem kos izzivom, ki so pred mano. Naredil bom vse, kar je v moji moči, da bom upravičil pričakovanja. Glavni cilj je seveda jasen: stabilizirati nogometno šolo Olimpije in dvigniti kvaliteto dela na višjo raven. Ne dvomim, da nam bo s skupnimi močmi uspelo," je ob vrnitvi med zeleno-bele za uradno klubsko spletno stran povedal 39-letni Miklič.