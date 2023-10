Olimpijo čaka slovaški tekmec s slovenskim branilcem

Slovenski nogometni prvak Olimpija iz Ljubljane bo v četrtek v Stožicah igral tekmo drugega kroga skupinskega dela Konferenčne lige. Potem ko so zeleno-beli uvodoma pričakovano izgubili v Lillu (0:2), bodo proti drugemu tekmecu iz skupine A, slovaškemu Slovanu iz Bratislave, imeli večje cilje. Prenos na Kanal A in VOYO od 18. ure naprej.

icon-expand Joao Henriques FOTO: Damjan Žibert

Izbranci Joaa Henriquesa so v Franciji pokazali premalo napadalnih ambicij, da bi lahko ogrozili zmago sicer ne povsem prepričljivega, a kakovostno boljšega tekmeca, ki je prvi favorit v skupini. Ljubljančani bodo v četrtkovo tekmo, na kateri bi morala biti kakovostna razlika precej manjša, vstopili po novi prvenstveni zmagi. V Rogaški Slatini so zmagali z 2:0 z goloma v izdihljajih tekme, kar je precej ogrelo strasti, nakar so si sledile obtožbe o neprimernem ravnanju z obeh strani, potem ko je "zavrelo" na igrišču, tribuni in v VIP-prostoru, a se je vseeno končalo brez resnejših posledic.

Kljub temu, da je Olimpija prišla do šeste domače zmage, pa se zdi forma zeleno-bele zasedbe, katere navijaška skupina Green Dragons je v ponedeljek praznovala 35 let obstoja in v Ljubljani pripravila slavnostni dogodek z bogato pirotehnično predstavo, neprepričljiva. Posebej je na zadnjih tekmah "škripalo" v obrambi, ki je v domači ligi druga najslabša, v povprečju prejema skoraj dva gola na tekmo. Je pa napadalni del boljši, 25 golov na 10 tekmah je najboljši izkupiček v ligi.

icon-expand Rui Pedro FOTO: NK Olimpija Ljubljana

Pri tem prednjači Portugalec Rui Pedro, s sedmimi goli prvi strelec lige, po trikrat pa sta zadela Saar Fadida in Nemanja Motika. Tudi pri podajah sta dva Olimpijina igralca pri vrhu lige, Jorge Silva s štirimi in Pedro Lucas s tremi podajami. Vsi našteti skupaj z nosilci igre, kot so Matevž Vidovšek, Marcel Ratnik, Timi Max Elšnik in drugi, bodo vrednostno tudi proti Slovanu v podrejenem položaju. Olimpija ima po Transfermarktu tržno vrednost igralcev 13,4 milijona evrov, pri čemer štiri igralce ocenjujejo na vsaj milijon evrov, Slovan pa je ocenjen na 15,4 milijona.

Je pa igralcev z milijonsko vrednostjo v bratislavski ekipi več, in sicer sedem, med njimi tudi armenski krilni igralec Tigran Barseghjan, ki je s štirimi goli prvi strelec slovaške ekipe v tej sezoni, in slovaški napadalec David Strelec, ki je zadel trikrat, tako kot stari znanec slovenskih zelenic, hrvaški napadalno usmerjeni vezist Marko Tolić. Ta je v prejšnji sezoni igral za Maribor. Da je slovenski vpliv pri Slovanu, kjer je v preteklosti igralo kar nekaj Slovencev, vključno z Andražem Šporarjem, še nekoliko konkretnejši, pa skrbi nekdanji Olimpijin branilec Kenan Bajrić, ki je član Slovana od leta 2018.

icon-expand Kenan Bajrić FOTO: Twitter