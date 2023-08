Olimpijo je okrepil Albanec

"Vesel sem, da sem postal član Olimpije. Z dobrim delom si želim sprva izboriti mesto na zelenici in kasneje pomagati moštvu pri doseganju želenih rezultatov. Nemudoma sem bil zainteresiran za sodelovanje, saj gre za evropski klub z jasnim ciljem in v takšnih sredinah je najlepše delovati," je Redi Kasa povedal za klubsko spletno stran.

"Glede na to, da igram v napadu, so osebni dosežki povezani z goli. Rad bi se jih razveselil čim več, a vselej je v ospredju ekipa, predstava celotnega moštva. Verjamem, da lahko že v aktualni sezoni nadgradimo že storjeno in poskrbimo za še veliko veselja," je dodal.