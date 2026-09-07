Olimpijo okrepil 26-letni vezist iz druge hrvaške lige

Zeleno-beli dres bo odslej nosil Robert Mišković, 26-letni ofenzivni vezist, ki k zmajem prihaja iz NK Opatija. Z Olimpijo je podpisal enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja.

Mišković je nogometno pot začel v mladinskem pogonu FC Ingolstadt 04, nato se je kalil v hrvaški ligi pri Osijeku, Dinamu, Istri 1961 in Interju iz Zaprešića, v tujini pa nabiral izkušnje pri Baniku Ostrava, Slovackem in Politehnici Iasi. Nosil je tudi dres mlade hrvaške reprezentance. V Opatiji je bil v zadnjem letu eden boljših posameznikov ekipe in novo sezono odprl z dvema zadetkoma na prvih treh tekmah.

"Srečen sem, da sem podpisal za Olimpijo. Komaj čakam, da spoznam soigralce in trenerja ter da začnemo skupaj delati. Komaj čakam na svoj debi in verjamem, da bomo skupaj uspešni že konec tedna na tekmi s Koprom," je ob predstavitvi dejal 26-letnik. Nogometaš, ki je v svoji karieri v prvoligaških tekmovanjih dosegel vsega osem zadetkov, je v Ljubljano prišel rešiti impotentnost zmajev pred nasprotnikovo mrežo.