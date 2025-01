Olimpijo okrepil albanski vezist Celhaka

Jurgen Celhaka je bil pomemben člen Tirane, ki je v sezoni 2019/20 osvojila naslov albanskih prvakov. Dobri nastopi v albanskem prvenstvu in v mladinskih reprezentancah so mu odprli vrata do velikega prestopa v Legio iz Varšave. V poljski prestolnici je bival štiri leta, v tem času pa je osvojil pokalno lovoriko in si pridobil izkušnje z igranjem tako v Ligi Evropa kot tudi Konferenčni ligi. Pogodbo, ki velja do poletja 2027, je v družbi vodstva zmajev podpisal v Ljubljani, nato pa se je nemudoma odpravil na pot k novim soigralcem v Španijo.