Olimpijo po težki tekmi z Lillom čaka še večni derbi z Mariborom

Maribor je doslej v ligi dosegel deset golov manj od Olimpije, največ, po štiri, sta jih prispevala Marko Božić in Arnel Jakupović , toliko pa jih je zbral tudi drugi strelec Olimpije Nemanja Motika . Jorge Silva je s petimi asistencami drugi podajalec lige, po dve manj sta v vijoličnem dresu zbrala Josip Iličić in Božić.

Na drugi strani se je proti derbiju že po tekmi Konferenčne lige z Lillom ozrl Zeljković, ki je kot pozitivno dejstvo vzel to, da bo tekma odigrana v Ljudskem vrtu:"O derbiju sem razmišljal že proti koncu tekme. Tudi nekatere menjave so bile že planirane v tej smeri. Derbi je vedno derbi, derbijev se ne igra, derbije se zmaguje. Čaka nas zelo težka tekma proti Mariboru, ampak verjamem, da imamo dovolj širine, da se bomo regenerirali in pripravili tako, kot se moramo za to srečanje."