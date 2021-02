Olimpijo pred iztekom prestopnega roka okrepil še Savić

Trener članov Goran Stanković in predsednik Milan Mandarić (oba na fotografiji) sta v klubu pozdravila novega člana.

Leta 2015 je odšel v Watford, na začetku sezone 2015/2016 pa k moldavskemu prvaku, Šerifu iz Tiraspola. Za ta klub je zbral 36 nastopov in dosegel štiri zadetke ter osvojil naslov moldavskega prvaka. Sledila je vrnitev k Crveni zvezdi, pri kateri je ostal dve leti in dvakrat dvignil pokal državnih prvakov Srbije. Skupaj je za matični klub zabeležil 82 nastopov.

Tridesetletni Beograjčan Vujadin Savić je svojo kariero začel pri Crveni zvezdi. V tujino je prvič odšel leta 2010, ko je prestopil v francoski Bordeaux, za katerega je zbral 13 nastopov in en zadetek. Ko je bil član tega francoskega prvoligaša, je bil dvakrat posojen, in sicer v nemška kluba Dynamo Dresden ter Arminio Bielefeld.

"Zelo sem srečen, da sem podpisal za Olimpijo. Iskreno upam, da bom izpolnil pričakovanja vseh ljudi v klubu. Veseli me, da se nahajamo na prvem mestu. Nadejam se, da bom nadaljeval ta moj niz z lovorikami in da jo bom osvojil tudi tukaj. Pritiska ne čutim, saj sem vajen, da se s klubi borim za naslove. Čutim zgolj mero odgovornosti, da s svojimi izkušnjami poskušam pomagati mladim igralcem, ki so v Olimpiji,"je ob podpisu pogodbe dejal Savić.