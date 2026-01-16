Olimpijo je zapustil njen najboljši strelec

Športni direktor Olimpije Goran Boromisa je na tiskovni konferenci pred začetkom zimskih priprav napovedal številne kadrovske spremembe pri zmajih. Klub so že zapustili Thalisson, Gal Lubej Fink in Alex Tamm. Zdaj so zmaji ostali tudi brez svojega najboljšega strelca v letošnji sezoni, Ivana Durdova. Hrvat je v prestolnico prišel iz španskega drugoligaša Mirandesa. V zeleno-belem dresu je dosegel 23 zadetkov in prispeval 5 asistenc. Na Poljsko se po poročanju nekaterih medijev seli za skoraj pol milijona evrov.
Navijačem aktualnih državnih prvakov bo v spominu najbolj ostal njegov zadetek v skupinskem delu konferenčne lige, kjer je zmajem v 67. minuti prinesel ključno zmago nad severnoirskim Larneom. Olimpija je tako ostala brez obeh osrednjih napadalcev, Tamm se je do konca sezone preselil k škotskemu prvoligašu Livingstonu.
"Durdov je bil pomemben član lanskoletne šampionske ekipe, ki je zabeležila zgodovinski evropski uspeh kluba. Po dveh letih v Ljubljani ga čaka nov izziv v poljskem prvoligaškem okolju. NK Olimpija Ljubljana se Ivanu iskreno zahvaljuje za njegov prispevek klubu in mu želi veliko uspeha ter sreče na nadaljnji športni poti," so ob slovesu Splitčana zapisali pri ljubljanskem klubu.
