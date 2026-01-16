Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Olimpijo je zapustil njen najboljši strelec

Ljubljana, 16. 01. 2026 17.33 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
L.M.
Ivan Durdov

V luči velike zimske preureditve ekipe so iz tabora ljubljanske Olimpije sporočili, da slovensko prestolnico zapušča Ivan Durdov. Hrvaški napadalec, ki je pri zmajih preživel dve sezoni in pol, se seli k poljski ekipi Termalici iz Nieciecze. 25-letnik je bil z 10 doseženimi zadetki najboljši strelec aktualnih državnih prvakov v prvi polovici letošnje sezone.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Športni direktor Olimpije Goran Boromisa je na tiskovni konferenci pred začetkom zimskih priprav napovedal številne kadrovske spremembe pri zmajih. Klub so že zapustili Thalisson, Gal Lubej Fink in Alex Tamm. Zdaj so zmaji ostali tudi brez svojega najboljšega strelca v letošnji sezoni, Ivana Durdova. Hrvat je v prestolnico prišel iz španskega drugoligaša Mirandesa. V zeleno-belem dresu je dosegel 23 zadetkov in prispeval 5 asistenc. Na Poljsko se po poročanju nekaterih medijev seli za skoraj pol milijona evrov.

Zadetek Ivana Durdova proti Larneju
Zadetek Ivana Durdova proti Larneju
FOTO: Profimedia

Navijačem aktualnih državnih prvakov bo v spominu najbolj ostal njegov zadetek v skupinskem delu konferenčne lige, kjer je zmajem v 67. minuti prinesel ključno zmago nad severnoirskim Larneom. Olimpija je tako ostala brez obeh osrednjih napadalcev, Tamm se je do konca sezone preselil k škotskemu prvoligašu Livingstonu.

Preberi še Zmajem je jasno, da pokal enostavno morajo osvojiti

"Durdov je bil pomemben član lanskoletne šampionske ekipe, ki je zabeležila zgodovinski evropski uspeh kluba. Po dveh letih v Ljubljani ga čaka nov izziv v poljskem prvoligaškem okolju. NK Olimpija Ljubljana se Ivanu iskreno zahvaljuje za njegov prispevek klubu in mu želi veliko uspeha ter sreče na nadaljnji športni poti," so ob slovesu Splitčana zapisali pri ljubljanskem klubu.

olimpija ljubljana ivan durdov odhod

Nejc Gradišar v slogu največjih nogometnih mojstrov zabil v ligaškem pokalu

  • katalog
  • kamin
  • kamera
  • rastlinjak
  • kopalnica
  • generator
  • verige
  • vijačnik
  • omare
  • regal
  • radiator
  • sesalnik
  • dereze
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Travmatičen spomin: Lev napadel mlado zvezdnico
Veste, kaj je pravilo 7-7-7?
Veste, kaj je pravilo 7-7-7?
Umrla domnevna hči Freddieja Mercuryja
Umrla domnevna hči Freddieja Mercuryja
Otrok ne dela nalog - lenoba ali nekaj drugega?
Otrok ne dela nalog - lenoba ali nekaj drugega?
zadovoljna
Portal
To mesto v Italiji preprosto morate obiskati
Pozabite na črno, hlače v tej barvi bomo nosile v letu 2026
Pozabite na črno, hlače v tej barvi bomo nosile v letu 2026
Slovenska voditeljica se je razveselila deklice
Slovenska voditeljica se je razveselila deklice
Sunny je našla ljubezen in prejela prstan
Sunny je našla ljubezen in prejela prstan
vizita
Portal
To je napovednik srčnega infarkta
Smrtonosna bolezen, ki jo lahko pravočasno prepoznate
Smrtonosna bolezen, ki jo lahko pravočasno prepoznate
Živila, ki lahko hitro zvišajo prenizko raven krvnega sladkorja
Živila, ki lahko hitro zvišajo prenizko raven krvnega sladkorja
Največjo škodo si delate z nerealnimi cilji
Največjo škodo si delate z nerealnimi cilji
cekin
Portal
Hrvat z novo taktiko osvojil skoraj 360.000 evrov na Eurojackpotu!
Visoke kazni na avstrijskih cestah: ne pozabite na veljavno vinjeto!
Visoke kazni na avstrijskih cestah: ne pozabite na veljavno vinjeto!
Nujno razmislite o spremembi, če uporabljate te kode PIN
Nujno razmislite o spremembi, če uporabljate te kode PIN
Prepoznajte svojega šefa in se izognite stresu
Prepoznajte svojega šefa in se izognite stresu
moskisvet
Portal
V razmerju je s tremi ženskami hkrati
Brisalci: Kako pogosto jih je treba menjati?
Brisalci: Kako pogosto jih je treba menjati?
Podprla talce Hamasa: je šla čez mejo?
Podprla talce Hamasa: je šla čez mejo?
Tehnika hoje, ki učinkovito pomaga pri izgubi telesne maščobe
Tehnika hoje, ki učinkovito pomaga pri izgubi telesne maščobe
dominvrt
Portal
S tem pozimi nikoli ne hranite ptičkov
Zato bi morali dati tableto za pomivalni stroj v straniščno školjko
Zato bi morali dati tableto za pomivalni stroj v straniščno školjko
Zimsko mulčenje vrta: kdaj je koristno in kdaj škodljivo
Zimsko mulčenje vrta: kdaj je koristno in kdaj škodljivo
To je kuhinja Luke Modrića
To je kuhinja Luke Modrića
okusno
Portal
Sladica, ki jo je nemogoče nehati jesti
Navdih za vikend: 5 receptov naših bralcev za popolno družinsko kosilo
Navdih za vikend: 5 receptov naših bralcev za popolno družinsko kosilo
Najboljše pecivo na svetu: sanjska kombinacija biskvita, kreme in meringe
Najboljše pecivo na svetu: sanjska kombinacija biskvita, kreme in meringe
Super recept s proseno kašo, ki ni sladica
Super recept s proseno kašo, ki ni sladica
voyo
Portal
Čao Bela
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
Čas smrti
Čas smrti
Jutranja ptica
Jutranja ptica
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450