'Olimpijo želim pustiti na višjem nivoju, kot sem to storil z vsemi klubi do zdaj'

O dobljeni bitki s koronavirusom je za Svet spregovoril predsednik nogometnega kluba Olimpija Milan Mandarić. Že misel na to, da si okužen, je strašljiva, pravi, sploh ob toliko mrtvih, kot jih je zdaj v Sloveniji. 82-letni Mandarić pravi, da virusa ne gre podcenjevati. Med 14-dnevno samoizolacijo je veliko razmišljal tudi o prihodnosti kluba.

V začetku novembra v pisarni predsednik nogometnega kluba OlimpijaMilana Mandarića vzdušje ni bilo prav veselo. Novica, da je njegov test na koronavirus pozitiven, je bila zelo neprijetna pravi:"Imel sem malo povišano temperaturo in zelo sem bil utrujen. Začutil sem, da nisem tak, kot bi moral biti, šel sem do zdravnika, ki me je napotil na testiranje."Izkazalo se je, da je pozitiven. "Celo življenje mi je oče govoril, naj bom pozitiven, zdaj kar naenkrat, če nisi negativen, ni v redu," se je danes pošalil Mandarić. A virusa ne gre podcenjevati, dodaja, čeprav ga je sam prebolel v lažji obliki."Temperatura je trajala največ dva, tri dni, bil sem utrujen, nisem imel tiste energije, ki jo imam vsak dan," opisuje.

icon-expand Milan Mandarić prebolel koronavirus. FOTO: Damjan Žibert

14 dni je bil izoliran v svojem stanovanju. Tisti zaposleni, ki so že preboleli koronavirus, so mu prinašali hrano in poskrbeli za to, da je obveščen o dogajanju v klubu. Po dveh tednih pa je šel na ponovno na testiranje, ki je prineslo negativen izvid. "Vrnila se mi je energija, entuziazem, tako da sem sposoben zdaj trpeti te uspehe, ki jih imamo trenutno v klubu,"je v svojem slogu pogovor napeljal na nogomet. "Ne moremo ves čas kupovati igralcev, kot so Ivanović, Vombergar, vse tujce in trošiti milijonov, kar se je počelo zadnjih pet let, odkar sem prišel, in ne razvijamo mladih igralcev,"pravi. Ko prebira kritike pravi, da seveda ne more biti zadovoljen. "Imamo začrtano pot. Moramo iti po tej poti in, če se ne da popraviti, morate menjati,"še dodaja.

icon-expand Mandarić prepričan, da je to njegova zadnja sezona v Olimpiji. FOTO: Damjan Žibert

Kaj točno ima predsednik Olimpije v mislih, bomo verjetno videli že kmalu. Medtem ko je sedaj trdno prepričan, da je to njegova zadnja sezona v Olimpiji, in ker jo želi pustiti na višjem nivoju, ima le še malo časa za izboljšavo situacije. "Ne dvomim, da bo do tega prišlo. Tako ali drugače,"pravi. 82-letni Mandarić se sedaj najbolj veseli svojega potovanja čez lužo. V New Yorku in in San Franciscu bo obiskal svojo družino, ki se ga že veseli in že komaj čakajo, da ga vidijo.