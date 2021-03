Olimpija zanesljiva v Sežani

V tekmi 26. kroga PLTS sta se v Sežani pomerila Tabor in Olimpija. Ljubljančani so Sežancem zabili tri gole in zanesljivo osvojili vse tri točke s katerimi so se utrdili na prvenstveni lestvici. Za zmaje so gole dosegli Vujadin Savić, ki je prvič zadel po prihodu k Olimpiji, Andres Vombergar in Đorđe Ivanović.

icon-expand Đorđe Ivanović FOTO: Miro Majcen Izidi, PLTS, 26. krog:

CB24 Tabor Sežana - Olimpija 0:3 (0:1)

Savić 3., Ivanović 48., Vombergar 50.