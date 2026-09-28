Olise tik pred koncem zlomil Belgijce, pravico delil Obrenović

Francija je dolgo iskala pot do belgijske mreže, nato pa je odločilno potezo potegnil Michael Olise. Nogometaš Bayerna je v igro vstopil šele v 77. minuti, 11 minut pozneje pa s samostojnim prodorom odločil zmagovalca. Akcijo je začel na svoji polovici, se otresel Maxima De Cuyperja, krenil proti sredini in z natančnim strelom z levico ob vratnici premagal Senneja Lammensa.
Francozi so bili nevarnejši že pred odločilnim trenutkom. Desire Doue je v prvem polčasu stresel prečko, Lucas Da Cunha pa je po odmoru zadel vratnico. Belgijce je v igri ohranjal tudi Lammens, na drugi strani pa je moral ob nevarnem poskusu Dodija Lukebakia posredovati Mike Maignan.
Tekmo je vodil Rade Obrenović, v sobi za VAR pa sta bila tudi Matej Jug in Alen Borošak. Francija je po uvodnem uspehu proti Turčiji vpisala še drugo zmago z 1:0 in ima po dveh krogih skupine A1 šest točk.
Italijani že pred odmorom razbili turško obrambo
Italija je po domačem porazu proti Belgiji odgovorila z odmevno predstavo v Turčiji. Izbranci Roberta Mancinija so temelje za zmago s 4:1 postavili že v prvem polčasu, ko so zadeli Alessandro Bastoni, Davide Frattesi in Michael Kayode.
Turki so po odmoru prek Barisa Alperja Yilmaza znižali na 1:3, toda upanje na vrnitev ni trajalo dolgo. Francesco Pio Esposito je po strelu Sandra Tonalija v vratnico odbito žogo z glavo pospravil v mrežo in obnovil prednost treh zadetkov.
Bosna in Hercegovina s štirimi zadetki do zmage v Bukarešti
Učinkoviti so bili tudi nogometaši Bosne in Hercegovine, ki so v skupini B4 s 4:2 premagali Romunijo. Gostje so odločno odprli srečanje in z goloma Armina Gigovića ter Tarika Muharemovića hitro povedli z 2:0. Oba sta bila uspešna z glavo.
Daniel Birligea je domače približal, toda Haris Tabaković je še pred odmorom poskrbel za vodstvo Bosne in Hercegovine s 3:1. V nadaljevanju je prednost po podaji Esmirja Bajraktarevića z glavo povišal Ermin Mahmić, končni izid pa je postavil Alexandru Cicaldau.
Izidi, Liga narodov, 2. krog:
- skupina A1:
Belgija - Francija 0:1 (0:0)
Turčija - Italija 1:4 (0:3)
- skupina B2:
Gruzija - Ukrajina 0:0
Severna Irska - Madžarska 0:0
- skupina B4:
Romunija - Bosna in Hercegovina 2:4 (1:3)
Švedska - Poljska 3:1 (1:1)
- skupina C2:
Armenija - Črna gora 2:3 (1:2)
Latvija - Ciper 0:0
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