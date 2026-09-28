Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Olise tik pred koncem zlomil Belgijce, pravico delil Obrenović

Bruselj, 28. 09. 2026 22.41 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
S.V.
Michael Olise

Francoski nogometaši so v drugem krogu lige narodov z golom Michaela Oliseja v 88. minuti v gosteh premagali Belgijo z 1:0. Obračun v Bruslju je sodil slovenski sodnik Rade Obrenović. Prepričljive zmage se je veselila Italija, ki je v Turčiji slavila s 4:1, strelsko razpoložena pa je bila tudi Bosna in Hercegovina, ki je iz Romunije odnesla zmago s 4:2.

Francija je dolgo iskala pot do belgijske mreže, nato pa je odločilno potezo potegnil Michael Olise. Nogometaš Bayerna je v igro vstopil šele v 77. minuti, 11 minut pozneje pa s samostojnim prodorom odločil zmagovalca. Akcijo je začel na svoji polovici, se otresel Maxima De Cuyperja, krenil proti sredini in z natančnim strelom z levico ob vratnici premagal Senneja Lammensa.

Francija
Francija
FOTO: AP

Francozi so bili nevarnejši že pred odločilnim trenutkom. Desire Doue je v prvem polčasu stresel prečko, Lucas Da Cunha pa je po odmoru zadel vratnico. Belgijce je v igri ohranjal tudi Lammens, na drugi strani pa je moral ob nevarnem poskusu Dodija Lukebakia posredovati Mike Maignan.

Tekmo je vodil Rade Obrenović, v sobi za VAR pa sta bila tudi Matej Jug in Alen Borošak. Francija je po uvodnem uspehu proti Turčiji vpisala še drugo zmago z 1:0 in ima po dveh krogih skupine A1 šest točk.

Italijani že pred odmorom razbili turško obrambo

Italija je po domačem porazu proti Belgiji odgovorila z odmevno predstavo v Turčiji. Izbranci Roberta Mancinija so temelje za zmago s 4:1 postavili že v prvem polčasu, ko so zadeli Alessandro Bastoni, Davide Frattesi in Michael Kayode.

Turki so po odmoru prek Barisa Alperja Yilmaza znižali na 1:3, toda upanje na vrnitev ni trajalo dolgo. Francesco Pio Esposito je po strelu Sandra Tonalija v vratnico odbito žogo z glavo pospravil v mrežo in obnovil prednost treh zadetkov.

Pio Esposito
Pio Esposito
FOTO: AP

Bosna in Hercegovina s štirimi zadetki do zmage v Bukarešti

Učinkoviti so bili tudi nogometaši Bosne in Hercegovine, ki so v skupini B4 s 4:2 premagali Romunijo. Gostje so odločno odprli srečanje in z goloma Armina Gigovića ter Tarika Muharemovića hitro povedli z 2:0. Oba sta bila uspešna z glavo.

Daniel Birligea je domače približal, toda Haris Tabaković je še pred odmorom poskrbel za vodstvo Bosne in Hercegovine s 3:1. V nadaljevanju je prednost po podaji Esmirja Bajraktarevića z glavo povišal Ermin Mahmić, končni izid pa je postavil Alexandru Cicaldau.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Izidi, Liga narodov, 2. krog:

- skupina A1:

Belgija - Francija 0:1 (0:0)

Turčija - Italija 1:4 (0:3)

- skupina B2:

Gruzija - Ukrajina 0:0

Severna Irska - Madžarska 0:0

- skupina B4:

Romunija - Bosna in Hercegovina 2:4 (1:3)

Švedska - Poljska 3:1 (1:1)

- skupina C2:

Armenija - Črna gora 2:3 (1:2)

Latvija - Ciper 0:0

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
liga narodov nogomet

Nenavadni prizori: Nogometaša izključena, ker sta tekmeca vlekla za lase

24ur.com Romuni med osem v Evropi, tam pa na olimpijske prvake Francoze
24ur.com Sodniška pristranskost in ljubljanska nespametnost 'rešili' Erdoganov Bahčešehir
24ur.com Belgija se je borila, a je Slovenija odgovorila v slogu najboljših
24ur.com Obračun brez golov med Albanijo in Srbijo začinile prekinitve ter incidenti
24ur.com Premoč favoritov: Poljaki in Francozi se mirno prebili med štiri
24ur.com Razigrani Slovenci nadigrali Madžare za drugo zaporedno zmago na EP
24ur.com Slovenci v drugem delu pokazali boljši obraz in omilili poraz s Španci
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Nina Pušlar postala mama: začela se je njena najlepša življenjska vloga
Otroci v 70. in 80. letih so odraščali drugače: bi bilo to danes še sprejemljivo?
Otroci v 70. in 80. letih so odraščali drugače: bi bilo to danes še sprejemljivo?
Kdaj je čas za prvi ginekološki pregled?
Kdaj je čas za prvi ginekološki pregled?
Partner si želi otroka, jaz pa ne: kaj zdaj?
Partner si želi otroka, jaz pa ne: kaj zdaj?
zadovoljna
Portal
Bila je ena najlepših žensk na svetu, nato se je njeno življenje obrnilo na glavo
Pozabite na francoski paž, to je njegov najbolj eleganten naslednik
Pozabite na francoski paž, to je njegov najbolj eleganten naslednik
Še včeraj je pel v garažni hiši, danes osvaja Slovenijo
Še včeraj je pel v garažni hiši, danes osvaja Slovenijo
Ali korejska kozmetika res deluje? Preizkušala jo je štiri tedne
Ali korejska kozmetika res deluje? Preizkušala jo je štiri tedne
vizita
Portal
Pozabite na število korakov: za zdravje je pomembnejše nekaj, kar lahko naredite v precej krajšem času
Cink, vitamin C, ehinaceja, probiotiki: kaj zares pravi znanost?
Cink, vitamin C, ehinaceja, probiotiki: kaj zares pravi znanost?
Je lahko izguba mišic povezana z večjim tveganjem za demenco?
Je lahko izguba mišic povezana z večjim tveganjem za demenco?
Čudežne kapsule? Probiotiki ne morejo nadomestiti vlaknin
Čudežne kapsule? Probiotiki ne morejo nadomestiti vlaknin
cekin
Portal
Obvezna božičnica 2026 bo višja: za koliko in kdaj bo na računih
Brez diplome do dobre plače v Sloveniji: kateri mojstri so najbolj iskani?
Brez diplome do dobre plače v Sloveniji: kateri mojstri so najbolj iskani?
Zakaj je elektrika nekje 20 evrov, drugje pa kar 272? Evropski paradoks, ki preseneča
Zakaj je elektrika nekje 20 evrov, drugje pa kar 272? Evropski paradoks, ki preseneča
Stara sta 72 in 74 let. Na letališču sta ostala brez pomoči in brez leta
Stara sta 72 in 74 let. Na letališču sta ostala brez pomoči in brez leta
moskisvet
Portal
Končno razkrili skrivnost morskega samoroga: tega niso pričakovali
Prelomnica pri 35. letih: ko se začnemo soočati s težkimi vprašanji
Prelomnica pri 35. letih: ko se začnemo soočati s težkimi vprašanji
Zakaj moški svoj uspeh tako pogosto merijo z denarjem?
Zakaj moški svoj uspeh tako pogosto merijo z denarjem?
Samski na poroki: Kako se izogniti nelagodju in zares uživati
Samski na poroki: Kako se izogniti nelagodju in zares uživati
dominvrt
Portal
Goba, ki jo mnogi zamenjajo za jurčka
Navdušila s preprosto jesensko dekoracijo
Navdušila s preprosto jesensko dekoracijo
Kako odzračiti radiator pred zimo: znak, da je čas za ukrepanje
Kako odzračiti radiator pred zimo: znak, da je čas za ukrepanje
Kdaj sadimo in pobiramo česen?
Kdaj sadimo in pobiramo česen?
okusno
Portal
Jesenska shramba: 5 hitrih kombinacij, ko ne veste, kaj skuhati
Kremasta rižota, ki je navdušila splet: zaradi te sestavine je tako dobra
Kremasta rižota, ki je navdušila splet: zaradi te sestavine je tako dobra
Ponedeljek brez idej za tedenski jedilnik: odlični recepti, ki rešijo ves teden
Ponedeljek brez idej za tedenski jedilnik: odlični recepti, ki rešijo ves teden
Ključna napaka pri pripravi ocvrtih marel: zaradi nje ne bodo hrustljave
Ključna napaka pri pripravi ocvrtih marel: zaradi nje ne bodo hrustljave
voyo
Portal
Zgodba Taylor Swift
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Grehi očeta: Morilec na reki Green River
Grehi očeta: Morilec na reki Green River
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961