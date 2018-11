Olivier Giroud: svetovni prvak, ki se še naprej bori za pravice LGBT

Olivier Giroud, ki je julija s francosko reprezentanco osvojil naslov svetovnega prvaka, je za Le Figaro povedal, da je v nogometu "nemogoče" odkrito priznati, da si homoseksualec. Prav tako pa meni, da je trenutek, ko bodo istospolno usmerjene v nogometu odprto sprejeli, še zelo daleč. 32-letni napadalec Chelseaja se je v pogovoru za francoski dnevnik spomnil čustvenih trenutkov po priznanju Thomasa Hitzlspergerja: nekdanji nemški reprezentant je kmalu po upokojitvi leta 2014 priznal, da je gej, še vedno pa je daleč najbolj znan igralec, ki se je odločil za ta korak.

"Ko sem leta 2014 videl, kako je Thomas Hitzlsperger priznal, je bilo zelo čustveno. V tistem trenutku sem pomislil na to, da je nemogoče biti odkrito istospolno usmerjen v nogometu," je dejal Giroud."V slačilnici je veliko testosterona, zbadanja in skupnega tuširanja. To je delikatno, a tako je. Lahko razumem bolečino in težave fantov, ki želijo priznati. To je velik izziv in to terja več let dela na sebi," je nadaljeval francoski napadalec.

Konec novembra bo na Otoku 'mavričen'

"Ko sem se pridružil Montpellierju, sem se priključil boju za strpnost in prišel na naslovnico (francoske revije za geje, op. a.) Tetuja. Pri Arsenalu sem, ko so me prosili, nosil mavrične vezalke v podporo gejevske skupnosti,"se je spominjal Giroud.

Klubi v Premier League in Championshipu bodo kampanji Stonewall's Rainbow Laces podporo izrazili ob koncu novembra, ko bodo nogometaši spet nosili mavrične vezalke, v mavričnih barvah pa bodo tudi kotne zastavice in kapetanski trakovi.

Nikoli ni pomislil, da bi odnehal

"Na tej temi je, zelo milo rečeno, ostalo še veliko dela v nogometnem svetu. To je še najmanj, kar lahko rečem,"še pravi Giroud, ki se je v intervjuju dotaknil tudi najtežjih dni v francoski reprezentanci, za katero je na 85 tekmah prispeval 32 golov. Tik pred zadnjim evropskim prvenstvom, ki so ga Francozi na domačih tleh izgubili v finalu s Portugalsko, so se ga namreč navijači med prijateljsko tekmo s Kamerunom (3:2) lotili z glasnimi žvižgi.

Giroud na naslovnici revije Tetu: