Olmo dviguje pritisk: Barca me je naučila vrednot za vse življenje

Daniel Olmoprihaja iz Terrasse, ki je katalonskemu nogometu že dala enega največjih nogometašev vseh časov – Xavija Hernandeza. Olmo je v nasprotju s Xavijem srečo poiskal v tujini, saj se mu pri Barceloni ni uspelo prebiti v načrte trenerjev Tita Vilanovein Gerarda Martinater povsem pri koncu tudi Luisa Enriqueja, ki zdaj spet vodi špansko izbrano vrsto in ima Olma že na svojem radarju. 21-letni napadalni vezist je namreč pod taktirko Enriquejevega namestnika Roberta Morenaže dobil priložnost v članski reprezentanci in se razveselil tudi prvega gola. Prav boj za uvrstitev v ekipo Španije, ki bo španske barve branila na letošnjem evropskem prvenstvu, je ena glavnih Olmovih motivacij, kot je razkril v zadnjih izjavah za barcelonski športni časnik L'Esportiu.

"Ne vem, če me Barca želi zdaj ali ob koncu sezone, to imajo pod nadzorom moji zastopniki. Če se je sklenil dogovor med kluboma, bi bilo bolje Zagreb zapustiti že zdaj," je sporočilo v domovino, kjer so se razpisali o prvi neuspešni ponudbi Barce, ta naj bi resneje "zagrizla" šele poleti, poslal Olmo.

'Težko mi bo, če bom v naslednjih mesecih igral le v manjšem prvenstvu'

"Morda je res tako (da je nastopil trenutek za odhod, op. a.). Moj cilj je oditi na evropsko prvenstvo in težko mi bo, če bom v naslednjih mesecih igral le v manjšem prvenstvu. Ne le zaradi tega, da bi šel na evropsko prvenstvo, temveč tudi zaradi tega, da bi se še naprej izboljševal. Ne da bi se ponujal, le počutim se, da sem pripravljen za naslednji korak v moji karieri,"dodaja Olmo, ki je z Dinamom po sicer zelo uspešnem skupinskem delu Lige prvakov na koncu padel vse do zadnjega mesta v skupini in z Zagrebčani v tej sezoni ne bo več igral evropskih tekem.

Olmo je sicer na tekmi zadnjega kroga proti Manchester Cityju na Maksimirju (1:4) zabil spektakularen vodilni zadetek za zagrebške modre, ki jim je v zadnjih prestopnih rokih še uspelo preprečiti njegovo slovo, to pa se zdi v tem trenutku praktično neizogibno. Dejstvo, da se alfa in omega Dinama Zdravko Mamićizmika roki pravice v Bosni in Hercegovini, verjetno ne pripomore k pospešitvi pogajanj, po zadnjih informacijah pa naj bi hrvaški prvaki za Katalonca želeli iztržiti kar 40 milijonov evrov, potem ko je leta 2014 Camp Nou zapustil brez odškodnine. Barcelona tega, da je že poslala ponudbo, uradno ni potrdila, a Olmo o tem ne dvomi.

"Srečen sem, da so se govorice spremenile v uradno ponudbo in da pri Barci spet razmišljajo o mojem povratku. Šest let sem preživel v (klubski šoli, op. a.) La Masii in naučili so me vrednot za vse življenje,"je za L'Esportiu še povedal Olmo.

