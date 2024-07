Olmo in Kane imata priložnost, da Uefo rešita zagate

Evropsko prvenstvo v Nemčiji ni postreglo z nogometašem, ki bi strelsko eksplodiral. Nihče ni dosegel več kot tri zadetke, kolikor so jih zmogli Dani Olmo , Harry Kane , Cody Gakpo , Jamal Musiala , Georges Mikautadze in Ivan Schranz .

Ne pozabite na Bellinghama in Ruiza

Olmo in Kane imata sijajno priložnost, da to spremenita z morebitnim golom v finalu v Berlinu. Seveda imajo priložnost tudi vsi ostali, Jude Bellingham in Fabian Ruiz sta trenutno pri dveh zadetkih in tako še imata realne možnosti za zlato kopačko.

Da bi najboljši strelec Eura na svojem kontu imel le tri zadetke, se je nazadnje zgodilo pred 12 leti. Takrat so na vrhu zaključili Mario Gomez, Alan Dzagoev in Fernando Torres.