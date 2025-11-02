Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

Olmo in Lewandowski nazaj v kadru proti Elcheju

Barcelona, 02. 11. 2025 15.51 | Posodobljeno pred 53 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
L.M.
Komentarji
3

Barcelona bo po bolečem porazu na El Clasicu doma proti Elcheju iskala nove tri točke. Katalonci trenutno zasedajo tretje mesto na lestvici španskega prvenstva, s tekmo manj od Real Madrida in Villarreala. Hansi Flick bo lahko v nedeljo računal na Danija Olma in Roberta Lewandowskega, ki se po treh tekmah vračata v kader Blaugrane.

Prepir na El Clasicu
Prepir na El Clasicu FOTO: AP

Barcelona je prejšnji vikend utrpela boleč poraz na gostovanju pri svojem največjem tekmecu Realu iz Madrida. Na Santiagu Bernabeuu so domači zmagali z rezultatom 2:1. Tekma je po zadnjem sodnikovem žvižgu dobila še tretji polčas, ki so ga zakuhali nekateri posamezniki obeh moštev.

Beli balet si je z zmago na derbiju priigral pet točk prednosti na vrhu La Lige, s sobotno suvereno domačo zmago proti Valencii pa je razliko med seboj in Katalonci povečal na osem točk. Varovanci Hansija Flicka bodo proti Elcheju iskali ključne tri točke v lovu za naslovom državnih prvakov.

Hansi Flick
Hansi Flick FOTO: AP

Nemški strateg pa je pred nedeljskim srečanjem prejel pozitivne novice glede svojega igralskega kadra. Na seznam enaindvajsetih nogometašev se namreč vračata Dani Olmo in Robert Lewandowski. Španec in Poljak sta manjkala na zadnjih treh tekmah, proti Gironi, Olympiakosu in Realu Madridu. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Lewandowski je skupaj s Ferranom Torresom zbral največ ligaških zadetkov za katalonski ponos. Olmo, nekdanji nogometaš zagrebškega Dinama, pa letos še lovi svojo najboljšo formo. Do zdaj je vpisal zgolj en gol in dve asistenci. Proti Elcheju pa Flick ne bo mogel računati na svojega najboljšega vezista Pedrija, mladi Španec bo zaradi poškodbe noge manjkal več kot mesec dni.

barcelona hansi flick dani olmo robert lewandowski
Naslednji članek

Xabi Alonso: Zadeva z Viniciusom je zaključena

Naslednji članek

Inter z zmago vsaj začasno pod vrh Serie A

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zmerni pesimist
02. 11. 2025 17.07
-1
Upam da ne bo samo trening
ODGOVORI
0 1
TITO50
02. 11. 2025 17.02
+0
Če nebi manjkali Rafinha, Olmo, Gavi in Levandovski bi bila Barca 5 točk pred Realom.
ODGOVORI
1 1
mmickica
02. 11. 2025 16.30
+1
Ta teima bi morala biti dober trening za sredino tekmo. Pa da vidimo...
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330