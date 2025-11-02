Olmo in Lewandowski nazaj v kadru proti Elcheju

Barcelona je prejšnji vikend utrpela boleč poraz na gostovanju pri svojem največjem tekmecu Realu iz Madrida. Na Santiagu Bernabeuu so domači zmagali z rezultatom 2:1. Tekma je po zadnjem sodnikovem žvižgu dobila še tretji polčas, ki so ga zakuhali nekateri posamezniki obeh moštev.

Beli balet si je z zmago na derbiju priigral pet točk prednosti na vrhu La Lige, s sobotno suvereno domačo zmago proti Valencii pa je razliko med seboj in Katalonci povečal na osem točk. Varovanci Hansija Flicka bodo proti Elcheju iskali ključne tri točke v lovu za naslovom državnih prvakov.