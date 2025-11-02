Olmo in Lewandowski nazaj v kadru proti Elcheju

Barcelona je prejšnji vikend utrpela boleč poraz na gostovanju pri svojem največjem tekmecu Realu iz Madrida. Na Santiagu Bernabeuu so domači zmagali z rezultatom 2:1. Tekma je po zadnjem sodnikovem žvižgu dobila še tretji polčas, ki so ga zakuhali nekateri posamezniki obeh moštev.
Beli balet si je z zmago na derbiju priigral pet točk prednosti na vrhu La Lige, s sobotno suvereno domačo zmago proti Valencii pa je razliko med seboj in Katalonci povečal na osem točk. Varovanci Hansija Flicka bodo proti Elcheju iskali ključne tri točke v lovu za naslovom državnih prvakov.
Nemški strateg pa je pred nedeljskim srečanjem prejel pozitivne novice glede svojega igralskega kadra. Na seznam enaindvajsetih nogometašev se namreč vračata Dani Olmo in Robert Lewandowski. Španec in Poljak sta manjkala na zadnjih treh tekmah, proti Gironi, Olympiakosu in Realu Madridu.
Lewandowski je skupaj s Ferranom Torresom zbral največ ligaških zadetkov za katalonski ponos. Olmo, nekdanji nogometaš zagrebškega Dinama, pa letos še lovi svojo najboljšo formo. Do zdaj je vpisal zgolj en gol in dve asistenci. Proti Elcheju pa Flick ne bo mogel računati na svojega najboljšega vezista Pedrija, mladi Španec bo zaradi poškodbe noge manjkal več kot mesec dni.
