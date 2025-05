Olmo junak Barcelone ob zmagi nad Mallorco, prednost Kataloncev znova sedem točk

Pred krogom, ki ga v Španiji igrajo sredi tedna med torkom in četrtkom, je imela Barca štiri točke prednosti pred večnimi madridskimi tekmeci (73-69). V boju za končno zmago v la ligi je nekoliko opešal drugi madridski klub Atletico, ki je imel pred tem krogom že deset točk zaostanka.

Barcelona je zdaj začasno naskok povečala, a se je za zmago proti Mallorci pošteno namučila. Gostje so z izrazito obrambno postavitvijo zdržali do začetka drugega polčasa, ko je v 46. minuti veliko terensko premoč v zadetek le spremenil Dani Olmo. To pa je bil tudi edini gol na tekmi, saj je Mallorca kljub številnim nevarnim poskusom domačih zdržala pri minimalnem zaostanku do konca.