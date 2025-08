Olmo: Pred novo sezono smo se okrepili še bolje kot Real Madrid

Nogometaši Barcelone se trenutno mudijo v Aziji, kjer se s tamkajšnjimi klubi merijo na pripravljalnih tekmah pred novo sezono. Obračuna proti Vissel Kobeju in Seulu so prepričljivo dobili, priložnost za igranje pa so dobile tudi številne nove okrepitve Kataloncev, med drugim Marcus Rashford, Joan Garcia in Roony Bardghji, in se že izkazale za zelo obetavne.

Med poletnim prestopnim rokom se je v Španiji veliko dogajalo. Največ pozornosti so pritegnile okrepitve Real Madrida, ki je v svoje vrste med drugim pripeljal Trenta Alexandra-Arnolda, Deana Huijsena, Franca Mastantuona, Gonzala Garcio in Alvara Carrerasa.

V lanski sezoni je Barcelona Madridčane ugnala na vseh štirih odigranih el clasicih. Vezist Kataloncev Gavi je prepričan, da jih je ob izjemni formi Barcelone močno zaskrbelo, kar je tudi eden izmed ključnih razlogov za številne odmevne okrepitve. "Izgubili so na vseh štirih medsebojnih obračunih, kar se ni zgodilo še nikoli. Razumljivo je, da jih skrbi. Na koncu smo bili prejšnjo sezono spektakularni, oni pa niso osvojili ničesar. Letos so se, če sem iskren, okrepili z nekaj zelo dobrimi igralci, ampak bomo videli, kaj bodo naredili to sezono. Imajo odlično ekipo, ampak mi moramo biti to, kar smo."

A nova imena pri galaktikih prav nič ne skrbijo zvezdnika Barcelone Danija Olma. "Tudi mi smo se okrepili, in to še bolje. Če me sprašujete, ali smo pripeljali boljše okrepitve kot oni; da," je za špansko radijsko postajo Cadena COPE dejal Olmo, ki bo kmalu začel drugo sezono v dresu Blaugrane, potem ko ga je ta v preobratov polnem prestopu pripeljala sredi lanskega poletja. "Vse ekipe se spreminjajo in so aktivne na trgu. Ni nam mar, če drugi podpisujejo pogodbe in pridobivajo nove igralce, mi se osredotočamo le nase," je še dodal nekdanji soigralec Benjamina Šeška.

Barceloni so se med poletjem pridružili napadalec Marcus Rashford ter vratarja Joan Garcia in Ander Astralaga. Dres Blaugrane pa bodo po izteku posoje znova oblekli še Clement Lenglet, Alex Valle in Oriol Romeu. Med pridobitvami Barcelone izstopa še v Kuvajtu rojen Šved Roony Bardghji, ki je bil sicer predviden za B-ekipo Kataloncev, vendar se ga bo morda trener Hansi Flick odločil obdržati v svojem moštvu. Sploh glede na to, da se je 19-letnik na azijski turneji za zdaj dobro izkazal in za Blaugrano že dosegel svoj prvi gol.

Da so nove okrepitve že začele kazati zobe, meni tudi Gavi. "Verjamem, da bo naša ekipa z Marcusom Rashfordom in Joanom Garcio še boljša. Prepričan sem, da bosta oba veliko prinesla. Tudi Roony se je za zdaj dobro odrezal."

Ni pa skrivnost, da so si Katalonci na Camp Nou želeli pripeljati napadalca Athletica Bilbaa Nica Williamsa, vendar se je ta na veliko razočaranje Kataloncev odločil svojo pogodbo z dosedanjim klubom podaljšati za nadaljnjih deset let. A vezist Barce si s tem ne beli glave in verjame, da bo tudi Rashford lahko dobro opravljal svoje delo.

"Vsi vedo, da je Nico zelo dober igralec, to je vedno dokazoval tudi v reprezentanci. Vesel pa sem Marcusovega prihoda, ker je impresiven igralec. Zelo smo zadovoljni z njegovim prihodom. Upam, da bosta on in Joan Garcia dala vse od sebe, da bomo lahko osvojili vse naslove."

