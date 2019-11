Olmo zavrnil Hrvate: Tja sem šel zato, da postanem nogometaš

Velika želja in čustva "Reprezentanci lahko prinesem mladost in željo. Zelo težko sem to pričakoval. Bil sem že na nekaj treningih in na zborih, zdaj pa sem le dobil vpoklic. Prinesel bom veliko željo in čustva,"je nadaljeval.

"Treniral sem z ekipo in po koncu so to informacijo prenesli trenerju. Zbral nas je skupaj in mi to povedal pred vsemi. Tega nisem pričakoval. Vsi so bili zelo veseli zame. To je bil poseben trenutek,"se je na torkovi novinarski konferenci v Madridu spominjal Olmo.

Njegovo slovo od Barcelone je zaenkrat karierni zadetek v polno. V zadnjih prestopnih rokih mu kljub jasno izraženi želji, da bi se preizkusil v kateri od najmočnejših evropskih lig, zaradi (pre)visokih zahtev vodilnih mož Dinama sicer ni uspelo prestopiti, je pa zdaj na Maksimirju dočakal morda največji trenutek v karieri, potem ko je bil sicer že izbran za najboljšega nogometaša finalne tekme nedavnega evropskega prvenstva za nogometaše do 21 let. Zelo resno so o njegovi naturalizaciji razmišljali tudi pri Hrvaški nogometni zvezi.

'Na Hrvaško zato, da bi postal nogometaš'

"Pokazali so zanimanje, a od začetka sem jasno povedal, česa si želim, to je igrati za Španijo. Na koncu mi je uspelo. Lani sem bil na evropskem prvenstvu z mlado reprezentanco, zdaj sem pri članski. Zelo sem zadovoljen,"je nadaljeval Olmo. "Zelo težko je priti na takšen seznam, ne glede na to, za katero ekipo igraš. V mojem klubu sem maksimalno delal, da sem prišel do te priložnosti. Lansko leto je bilo zame, za moj klub in reprezentanco zelo dobro. To leto se mora nadaljevati tako,"pravi 21-letni Katalonec.

"Da bi igral na evropskem prvenstvu? To se mi zdi še malce daleč. Iz dneva v dan delam, da bi lahko prikazal svoje najboljše predstave. Zdaj sem s člani in nadaljeval bom z delom, da bi se vse skupaj ponovilo. Zakaj pa ne? Ko sem se odločil za odhod na Hrvaško, sem to storil zato, da bi postal nogometaš. V tej odločitvi je obstajala možnost in cilj, da nekoč zaigram za reprezentanco. Ni bilo lahko, toda z delom se doseže vse in zdaj sem lahko v družbi najboljših. Moram se učiti in uživati z njimi. Vsi so zelo ljubeznivi. Sprejeli so me odprtih rok. Zelo sem zadovoljen s sprejemom. Kaj mi je rekel selektor? Da naj bom zvest sam sebi, da počnem tisto, kar sem počel v klubu in U21 (v mladi reprezentanci, op. a.). Zato sem tu. Predvidevam, da so ga moje igre privedle do tega, da me pokliče. Spremljali so me."

Živi z očetom

Glede morebitnih ponudb iz Španije ni želel govoriti, češ da je to "stvar agenta" in da se sam osredotoča zgolj na "igranje nogometa" in "govorjenje na zelenici". Bolj je bil zgovoren ob vprašanju o očetu, ki je imel oziroma še ima odločilen vpliv na njegovo kariero.

"Zelo je pomemben, tako kot moja mama in moja brata. Zelo so mi pomagali, vse odkar sem na Hrvaškem. Dve leti sem tam in zelo so pomembni za moje življenje. Živim z očetom in zadovoljen sem, da jih imam vse blizu. Zelo so zadovoljni po tem, ko so izvedeli za vpoklic,"je o tesno povezani družini še povedal Olmo.

