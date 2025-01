Flick o registraciji Olma: Nisem zadovoljen s situacijo

Usoda Danija Olma pri Barceloni še vedno visi v zraku. Kot je dejal njegov agent, bo Španec vse do zadnjega upal na podaljšanje registracije in se ne bo oziral proti drugim klubom. V svojem moštvu pa si 26-letnika želi zadržati tudi trener Hansi Flick, ki ne skriva skrbi zaradi težavne situacije.

Barcelona je Danija Olma poleti za 55 milijonov evrov kupila od nemškega RB Leipziga, vendar ga je lahko registrirala le do konca minulega leta. Blaugrana je v tem tednu poskušala podaljšati veljavnost registracije, vendar neuspešno. Španska La Liga je Olma z novim letom celo izbrisala s seznama Barceloninih nogometašev, s katerega je odstranila tudi napadalca Paua Victorja, ki so ga Katalonci na podoben način kot Olma pripeljali iz Girone.

Olmo je z Barcelono sklenil pogodbo do konca sezone 2029/30, a bi klub, v kolikor ne bi bil pravočasno registriran, lahko zapustil brez odškodnine. Tehnično gledano je Olmo sedaj prost igralec in bi lahko prestopil v drugi klub, vendar njegov agent Andy Bara trdi, da si 26-letnik želi ostati v Barceloni. "To je zelo stresna situacija za Danija, kot bi bila za vsakega drugega nogometaša, toda poskuša ostati miren. Dani je zmagovalec in želi igrati, ne pa gledati s klopi. Barcelona je njegova prva in zadnja opcija; Dani, njegov oče, družinski člani in jaz ne razmišljamo o drugih možnostih," je Bara dejal v intervjuju za portal Give Me Sport.

Obenem je zatrdil, da denar za njegovega varovanca ni odločilni faktor in ne želi izkoristiti situacije na način, da bi pri drugem klubu dobil višjo ponudbo. "Nikoli nismo sprejemali kariernih odločitev na podlagi denarja. Dani igra nogomet, ker ima rad ta šport, vložil je veliko truda, da je prišel v Barcelono. Tudi jaz sem srečen, da je v Barceloni, saj je eden najboljših nogometašev na svetu v enem od največjih klubov na svetu," je še dejal Olmov agent.

Usoda Danija Olma ostaja negotova, a Španec si želi ostati pri Barceloni. FOTO: AP icon-expand

Na zapleten položaj, v katerem so se znašli, se je odzval tudi nemški strateg na klopi Barcelone Hansi Flick. "Če sem iskren, nisem zadovoljen s situacijo, niti igralci niso. Ampak stvari so takšne, kakršne so, in moramo jih sprejeti. Moja dolžnost je trenirati igralce, vsak mora opravljati svoje delo. A verjamem v klub in sem optimističen," je želel Nemec potolažiti navijače katalonskega moštva.

