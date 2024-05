Olympiacos in Fiorentina do polfinalnih zmag

Fiorentina je na domačem igrišču proti Belgijcem dvakrat vodila, a so gosti dvakrat izenačili. Drugič celo z igralcem manj, dve minuti po izključitvi Raphael Onyedike, ki si je v treh minutah prislužil dva rumena kartona, je to uspelo Igor Thiago. Toda številčno močnejši Italijani so vendarle prišli do zmage, za to je bil zaslužen gol M'bala Nzola v prvi minuti sodnikovega dodatka, rezervist je mrežo zatresel po dobrih dveh minutah na igrišču, potem ko je zamenjal strelca drugega gola za Fiorentino Andreo Belottija.