'Opazil' ga je tudi Kek! 17-letni Šeško že z vpoklicem za prijateljski tekmi

Kek je, kot je v sporočilu za javnost zapisala Nogometna zveza Slovenije, za prihajajoči tekmi na zbor, ki bo 25. maja na Bledu, povabil 25 nogometašev, že danes pa je na Bledu pozdravil šest nogometašev, ki so že končali klubsko sezono. Ti bodo pod vodstvom reprezentančnega strokovnega vodstva trenirali na Bledu do petka, predvsem z namenom, da ohranijo primerno pripravljenost do reprezentančnega zbora v torek.

"Gre za konec izredno specifične sezone in na tej reprezentančni akciji imamo možnost, da z nekaj več treningi in nekaterimi novimi imeni poskušamo nadoknaditi tisti del treningov, ki nam je zaradi zgoščenega ritma tekem manjkal na zadnjih zborih. To je priložnost za nekatera nova imena," je dejal Kek in poudaril, da jih vseeno tako kot na vsaki tekmi tudi v Skopju in v Kopru zanima rezultat.