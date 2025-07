Oražem po petnajstih letih odšel iz Domžal

Matej Oražem je od leta 2009 v klubu opravljal različne funkcije, med drugim tudi naloge športnega direktorja in izvršnega direktorja. "V tem obdobju je pomembno prispeval k organizacijskemu in športnemu razvoju kluba. NK Domžale se mu zahvaljuje za sodelovanje in leta, posvečena klubu, ter mu želi veliko uspeha na nadaljnji karierni poti," so ob Oražmovem slovesu na uradni klubski spletni strani zapisali Domžalčani in objavili nove smernice delovanja, cilj katerega je biti konkurenčnejši in se vrnitvi v vrh slovenskega nogometa.