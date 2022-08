Organizacije za zaščito živali pozvale Benfico k odpravi predstave z orlom

Odpravo tega običaja sta od kluba zahtevali politična stranka, ki se zavzema za zaščito narave in živali, in nevladna organizacija za zaščito živali, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. "Divje živali nimajo mesta v športu, ampak v naravi, kjer bi morale živeti svobodno," je dejala Ines Sousa Real , poslanka portugalske parlamentarne stranke Ljudje, živali, narava (PAN).

"Orli so samotarske živali, ki ne bi smele biti v stresnem in hrupnem okolju stadiona," je v pismu, ki ga je poslala klubu, zapisala organizacija za zaščito živali. "Te čudovite živali letijo čez širna prostranstva ter večino časa preživijo na drevesih in prosto lovijo na velikih območjih. Takšno okolje jim povzroča izjemen stres," je še dodala Peta.

Ni pa Benfica edini klub, ki pred tekmami na stadionu spušča orla, ki predstavlja njihovo maskoto. Poleg Benficine Vitorie imajo to čast še orlica Kayla angleškega prvoligaša Crystal Palaca, Nicin Mefi, Odysseus grškega AEK-ja, Ludogorecova Fortuna, Eintracht Frankfurtov Attila in Laziova Olimpia.

"Če se strinjate, da ptico umaknete v zavetišče, bomo pokrili stroške in jih nadomestili s čudovitim kostumom maskote orla, ki bo zagotovo prava uspešnica med navijači Benfice. Kaj pravite?" so na uradnem Twitter profilu še zapisali pri Peti.

Niso pa orli edine maskote, ki na dan tekme paradirajo na stadionih. Ena najbolj znanih živalskih maskot je gotovo Kölnova koza Hennes. Tradicija se je začela leta 1950, dve leti po ustanovitvi kluba, ko je direktor lokalnega cirkusa nogometnemu klubu podaril kozo, ki jim je v pustnem času prinašala srečo. Koza je dobila ime po nekdanjemu igralcu in trenrju Hennesu Weisweilerju. Hennes I se je pri Kölnu resnično izkazal za srečnega, saj so v njegovem času dvakrat osvojili naslov prvaka, leta 1962 in 1964. Sedaj službo maskote opravlja že deveti kozel, ki se temu primerno imenuje Hennes IX. Pred vsako tekmo Kölna Hennes, okrašen v rdečem plašču, stopi na igrišče, nato pa tekmo spremlja izza stranske črte. Hennes je tudi reden prizor na dogodkih izven dneva tekem ter na mladinskih tekmah in je zelo priljubljena tradicija in lokalna zvezda.