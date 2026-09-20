Orli bodo v derbiju skušali zmaje sklatiti z vrha prvenstvene lestvice

Porto naslov zaenkrat brani brezmadežno. Zmagal je na vseh šestih dosedanjih obračunih, pri tem pa prejel le dva zadetka, najmanj od vseh moštev v ligi. Varovanci Francesca Fariolie na derbiju ne bodo branili le dveh točk prednosti na lestvici, pač pa tudi svoj rekord 23 neporaženih domačih tekem. Zadnja, ki jih je na Dragau premagala, je bila Benfica, ki je aprila 2025 slavila s 4:1, takrat je tri gole dosegel Vangelis Pavlidis .

Moštvo Marca Silve je tudi letos v izjemni strelski formi. Na samo šestih tekmah so zabili že 21 golov, od tega jih je fantastični Pavlidis dosegel kar 8. Orli iz Lizbone na gostovanje prihajajo samozavestni, saj že 28 tekem zapored na tujem ne poznajo poraza. Njihovo premoč je med tednom občutil tudi Milan, ki je na tekmi Lige Evropa na San Siru klonil z 2:0.

Porto svojih večnih tekmecev ni premagal vse od marca 2024, zadnji obračun se je končal z neodločenim izidom 2:2. Tekma je košček v mozaiku morebitnega rekorda Benfice, ki bo, če proti Portu ne izgubi, nanizala kar 56 zaporednih ligaških tekem brez poraza.