Nogomet

Oscar omedlel zaradi težav s srcem, nadaljevanje kariere pod vprašajem

Sao Paulo, 12. 11. 2025 20.58 | Posodobljeno pred 35 minutami

STA , A.M.
3

Brazilski nogometni zvezdnik Oscar je med vzdržljivostnim testom svojega kluba Sao Paula omedlel zaradi težav s srcem. 34-letnik se je že oglasil in dejal, da bo vse v redu, kljub temu pa brazilski mediji namigujejo, da bi utegnil končati kariero.

Oscar
Oscar FOTO: Profimedia

Oscar je omedlel med testom na sobnem kolesu in za kratek čas izgubil zavest. Zdravniška služba je takoj posredovala in ga poslala v bolnišnico na dodatne preiskave. Kmalu zatem se je Oscar zahvalil svojim navijačem: "Hvala za sporočila in molitve. Vse bo v redu," je zapisal na Instagramu.

Pogodbo s Sao Paulom ima sklenjeno do konca leta 2027, a mediji namigujejo, da bi Oscar lahko predčasno končal nogometno pot, ki jo je začel prav v dresu Sao Paula, pozneje igral za londonski Chelsea in po letu 2016 na Kitajskem v Šanghaju. Za Brazilijo je zbral 48 nastopov.

nogomet oscar sao paulo
KOMENTARJI (3)

3320.
12. 11. 2025 21.39
💉💉💉
0 0
Komentator aligator
12. 11. 2025 21.32
-1
Enkrat ga je izdalo pa kar neozdravljivo ali kaj?
0 1
Important notice
12. 11. 2025 21.21
+1
Je jedel pecivo?
1 0
