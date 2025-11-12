Oscar omedlel zaradi težav s srcem, nadaljevanje kariere pod vprašajem

Oscar je omedlel med testom na sobnem kolesu in za kratek čas izgubil zavest. Zdravniška služba je takoj posredovala in ga poslala v bolnišnico na dodatne preiskave. Kmalu zatem se je Oscar zahvalil svojim navijačem: "Hvala za sporočila in molitve. Vse bo v redu," je zapisal na Instagramu.

Pogodbo s Sao Paulom ima sklenjeno do konca leta 2027, a mediji namigujejo, da bi Oscar lahko predčasno končal nogometno pot, ki jo je začel prav v dresu Sao Paula, pozneje igral za londonski Chelsea in po letu 2016 na Kitajskem v Šanghaju. Za Brazilijo je zbral 48 nastopov.