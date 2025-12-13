Svetli način
Oscar zaradi težav z zdravjem končal kariero

Sao Paolo, 13. 12. 2025 08.38 | Posodobljeno pred eno minuto

Brazilski nogometaš Oscar bo po poročanjih kmalu zaključil svojo profesionalno kariero. Nekdanji zvezdnik Chelseaja, ki je večji del svojega nogometnega življenja preživel na Kitajskem, se je zgrudil na enem izmed treningov svojega Sao Paola in bil primoran nekaj dni preživeti v bolnišnici.

Oscar
Oscar FOTO: Reuters

Oscar bo pri 34. letih očitno končal svojo nogometno pot, ki jo je začel prav v Sao Paolu. Med uporabo sobnega kolesa na enem izmed kondicijskih treningov se je nekdanji brazilski reprezentant zgrudil in za nekaj trenutkov tudi izgubil zavest. V bolnišnici, kjer so opravili tudi vse potrebne preiskave, so ugotovili, da Oscar trpi za omedlevico, zaradi česar pri fizičnih naporih lahko pride do nenadnega padca srčnega utripa in ravni krvnega tlaka.

Oscar
Oscar FOTO: Reuters

Po poročanju različnih brazilskih medijev naj bi 34-letnik odločitev o upokojitvi že sprejel, uradno pa jo bo naznanil v prihodnjih dneh. Nekdanji igralec Chelseaja se je letos vrnil v svoj matični klub, kjer je pred 17 leti začel svojo nogometno pot. Prav v Londonu je Brazilec doživel svoj karierni vrhunec. Angleški publiki se je predstavil z neverjetnim zadetkom proti Juventusu na svojem debiju v ligi prvakov. Z Bluesi je osvojil tudi dva naslova državnih prvakov.

Oscar (Šanghaj Port)
Oscar (Šanghaj Port) FOTO: AP

Pred velikim romanjem nogometašev v Savdsko Arabijo je Oscar leta 2017 presenetil nogometno javnost, ko se je iz angleške prestolnice preselil na Kitajsko k Shanghai Portu. Tam je preživel nadaljnjih sedem let in se zapisal v zgodovino kitajskega nogometa. V Šanghaj je leta 2018 pripeljal prvi naslov državnih prvakov.

