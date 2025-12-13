Oscar zaradi težav z zdravjem končal kariero

Oscar bo pri 34. letih očitno končal svojo nogometno pot, ki jo je začel prav v Sao Paolu. Med uporabo sobnega kolesa na enem izmed kondicijskih treningov se je nekdanji brazilski reprezentant zgrudil in za nekaj trenutkov tudi izgubil zavest. V bolnišnici, kjer so opravili tudi vse potrebne preiskave, so ugotovili, da Oscar trpi za omedlevico, zaradi česar pri fizičnih naporih lahko pride do nenadnega padca srčnega utripa in ravni krvnega tlaka.
Po poročanju različnih brazilskih medijev naj bi 34-letnik odločitev o upokojitvi že sprejel, uradno pa jo bo naznanil v prihodnjih dneh. Nekdanji igralec Chelseaja se je letos vrnil v svoj matični klub, kjer je pred 17 leti začel svojo nogometno pot. Prav v Londonu je Brazilec doživel svoj karierni vrhunec. Angleški publiki se je predstavil z neverjetnim zadetkom proti Juventusu na svojem debiju v ligi prvakov. Z Bluesi je osvojil tudi dva naslova državnih prvakov.
Pred velikim romanjem nogometašev v Savdsko Arabijo je Oscar leta 2017 presenetil nogometno javnost, ko se je iz angleške prestolnice preselil na Kitajsko k Shanghai Portu. Tam je preživel nadaljnjih sedem let in se zapisal v zgodovino kitajskega nogometa. V Šanghaj je leta 2018 pripeljal prvi naslov državnih prvakov.
