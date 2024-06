Osemkrat 80-kilogramski Benjamin Šeško

Teme so se lotili tudi pri portalu Goal, kjer so zapisali: "Ne glede na to, ali so na stavbi skrbno naslikane več metrov visoke ali pa razpršene improvizirano čez noč, ne glede na to, ali gre za črno-belo pa čudovito barvno tehniko, so poslikave in ulična umetnost, ki slavijo britanski nogomet in nogometaše, bolj priljubljene kot kdaj koli prej."

Pravijo, da se tovrstna umetniška dela uporabljajo za prikazovanje spreminjajoče se narave nogometnega navijaštva. Kot poudarjajo, navijači niso več samo "pijani moški srednjih let, ki grdo zmerjajo s tribun", ampak ljudje iz vseh ras, skupnosti in okolij, ulična umetnost, ki je sama po sebi gverilska in nenavadna, pa je popoln način za prikaz takšne spremembe, navajajo.