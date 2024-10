Osimhen je prepričan: Vreden sem več kot 100 milijonov evrov

V intervjuju turške medije je nigerijski napadalec, ki je uradno še vedno nogometaš Napolija, spregovoril o svoji tržni vrednosti: "Vreden sem več kot 100 milijonov evrov. Na svetu je zelo malo igralcev, kot sem jaz, ki so toliko dosegli na tem nivoju. Moja vrednost na nogometni tržnici je povezana s stvarmi, ki jih počnem, z mojo kvaliteto." Nadaljeval je: "Mislim, da si to zaslužim. Zavedam se prispevka, ki ga dajem in kaj lahko storim, tako na igrišču kot v svojem zasebnem življenju. Ljudje imajo različna mnenja. Nekateri pravijo (da sem vreden) 15 milijonov, drugi 100, 120, 150. Vsak ima svoje mnenje."

Kljub njegovim izjemnim predstavam pa je odnos z Napolijem v prejšnji sezoni postal vse bolj zapleten. V zadnjih mesecih so se pojavile težave, saj je Osimhen izrazil nezadovoljstvo z določenimi klubski odločitvami, kar je povzročilo trenja med njim in klubom. Vodstvo Napolija se je zaradi teh okoliščin odločilo, da ga v svojih vrstah ne potrebuje več.

Prav tako so se porušila pogajanja o njegovem morebitnem prestopu v Chelsea. Čeprav je sprva kazalo na resne možnosti, da bo Osimhen nadaljeval kariero v angleškem klubu, so na koncu Chelsea odvrnila visoka finančna pričakovanja in vprašanja glede njegovega vedenja in vpliva na ostale nogometaše v klubu. Prestop je tako padel v vodo, saj angleški klub ni želel prevzeti tveganj, povezanih z njegovim prihodom. Osimhen prav tako ni želel biti 'le posojen' v London. Ker ga na koncu ni želel nihče je vendarle pristal v posojo, a tokrat v Istanbul h Galasatarayu.