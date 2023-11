Osimhen o Savdijcih: Večkrat sem rekel ne, boljšo ponudbo so mi poslali

Minulo poletje so na nogometni tržnici najbolj zaznamovali prestopi v Savdsko Pro league. Cristianu Ronaldu so sledili Karim Benzema, Neymar, N'Golo Kante, Sadio Mane in mnogi drugi. Med tistimi, ki so milijonom iz Savdske Arabije dahnili usodni da, pa se na koncu ni znašel trenutno eden najbolj zaželenih napadalcev na svetu Victor Osimhen.

Nigerijec je v minuli sezoni navduševal v dresu Napolija, ki je prvič po dneh legendarnega Diega Maradone osvojil naslov v domači Serie A. V Ligi prvakov so Neapeljčani prišli do četrtfinala na krilih njegovih petih zadetkov na šestih tekmah in skupno 31 na 39 tekmah v sezoni. Razumljivo je sledilo resno zanimanje najbogatejših klubov na stari celini, ki so v zadnjem letu dobili še bogatejšo konkurenco na bližnjem vzhodu. Za njegov podpis naj bi se najbolj boril Al Hilal, v katerega so prestopili tudi Neymar, Malcom, Ruben Neves, Aleksander Mitrović, Sergej Milinković-Savić, Kalidou Koulibaly in Bono. Victor Osimhen je nedavno bil gost podkasta, ki ga med drugim gosti nekdanji nogometaš Chelseaja Mikel John Obi. V družbi rojaka je med drugim spregovoril tudi o nesramno bogatih ponudbah iz Savdske Arabije. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke "Noro je bilo. Večkrat sem rekel ne, boljšo finančno ponudbo so mi dali. Vedno znova. To bi spremenilo moje življenje in oni niso obupali. Kljub temu sem rekel: Fantje, ne. Ostajam," je priznal napadalec, ki bo januarja branil barve svoje reprezentance na afriškem prvenstvu. A kljub visokim zneskom ni popustil: "Ko je prišla ponudba iz Savdske Arabije, je bila ogromna. Težko jo je bilo zavrniti. Govoril sem z Napolijem in se odločil ostati. Moram biti iskren. Nikoli nisem razmišljal o odhodu prejšnje poletje, ker je Napoli želel, da ostanem." Mikel John Obi je prepričan, da bo njegov rojak svojo zgodbo nadaljeval v njegovem nekdanjem klubu: "Vem, da boš naslednjo sezono prišel v Chelsea. Jaz bom agent, ki bo posredoval pri tem prestopu. Poskrbel bom, da se bo to zgodilo. Odkar je odšel Didier Drogba, nujno potrebujemo nekoga, kot si ti."