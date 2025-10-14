Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

Osimhen s hat-trickom rešitelj Nigerije, Južna Afrika četrtič na SP

Uyo, 14. 10. 2025 21.25 | Posodobljeno pred 12 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
S.V. , STA
Komentarji
0

Nogometaši Južne Afrike so naslednji z vozovnico za svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi naslednje leto. V današnjem zadnjem krogu afriških kvalifikacij v skupini C so premagali Ruando s 3:0 in končali s točko prednosti pred Nigerijo in Beninom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Bafana bafana, kot je vzdevek zasedbe z juga afriške celine, si je tako četrtič zagotovila igranje na SP. Doslej je na mundialih nastopala v letih 1998, 2002 in 2010. Današnja uvrstitev je prva po 15 letih, ko ta država kot gostiteljica SP ni igrala kvalifikacij.

V tej skupini je bil razplet tesen, po predzadnjem krogu je še vodil Benin, ki se mu je nasmihal prvi nastop na SP, a je danes izgubil z Nigerijo z 0:4. Hat-trick je prispeval Victor Osimhen. Južna Afrika je končala pri 18 točkah, Nigerija in Benin jih imata po 17.

Južna Afrika je 23. reprezentanca z vozovnico za SP 2026 in sedma afriška. Na voljo je še 25 mest, saj bo naslednje leto na največjem nogometnem tekmovanju na svetu prvič nastopilo 48 ekip.

Poleg gostiteljev SP 2026, Kanade, Mehike in ZDA, so si vozovnico že zagotovile Japonska, Nova Zelandija, Iran, Argentina, Uzbekistan, Južna Koreja, Jordanija, Avstralija, Brazilija, Ekvador, Urugvaj, Kolumbija, Paragvaj, Maroko, Tunizija, Egipt, Alžirija, Gana, Zelenortski otoki in Južna Afrika.

nogomet kvalifikacije za sp osimhen nigerija južna afrika
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306