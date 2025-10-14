Osimhen s hat-trickom rešitelj Nigerije, Južna Afrika četrtič na SP

Bafana bafana, kot je vzdevek zasedbe z juga afriške celine, si je tako četrtič zagotovila igranje na SP. Doslej je na mundialih nastopala v letih 1998, 2002 in 2010. Današnja uvrstitev je prva po 15 letih, ko ta država kot gostiteljica SP ni igrala kvalifikacij.

V tej skupini je bil razplet tesen, po predzadnjem krogu je še vodil Benin, ki se mu je nasmihal prvi nastop na SP, a je danes izgubil z Nigerijo z 0:4. Hat-trick je prispeval Victor Osimhen. Južna Afrika je končala pri 18 točkah, Nigerija in Benin jih imata po 17.

Južna Afrika je 23. reprezentanca z vozovnico za SP 2026 in sedma afriška. Na voljo je še 25 mest, saj bo naslednje leto na največjem nogometnem tekmovanju na svetu prvič nastopilo 48 ekip.

Poleg gostiteljev SP 2026, Kanade, Mehike in ZDA, so si vozovnico že zagotovile Japonska, Nova Zelandija, Iran, Argentina, Uzbekistan, Južna Koreja, Jordanija, Avstralija, Brazilija, Ekvador, Urugvaj, Kolumbija, Paragvaj, Maroko, Tunizija, Egipt, Alžirija, Gana, Zelenortski otoki in Južna Afrika.