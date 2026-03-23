Osimhen uspešno prestal operacijo

"Osimhen je bil uspešno operiran v bolnišnici Maslak Acibadem, operacijo pa je opravil naš klubski zdravnik Yener Ince. Našemu igralcu želimo vse najboljše in upamo, da se bo čim prej vrnil na igrišče," so sporočili iz kluba. Turški mediji so poročali, da naj bi manjkal približno pet tednov.

Nigerijski napadalec je v tej sezoni za Galatasaray, ki je na prvem mestu lestvice turškega prvenstva s 64 točkami, štirimi točkami več in tekmo manj od drugouvrščenega Fenerbahčeja, odigral skupno 29 tekem in dosegel 19 golov ter sedem podaj.