Osimhen uspešno prestal operacijo

"Osimhen je bil uspešno operiran v bolnišnici Maslak Acibadem, operacijo pa je opravil naš klubski zdravnik Yener Ince. Našemu igralcu želimo vse najboljše in upamo, da se bo čim prej vrnil na igrišče," so sporočili iz kluba. Turški mediji so poročali, da naj bi manjkal približno pet tednov.
Nigerijski napadalec je v tej sezoni za Galatasaray, ki je na prvem mestu lestvice turškega prvenstva s 64 točkami, štirimi točkami več in tekmo manj od drugouvrščenega Fenerbahčeja, odigral skupno 29 tekem in dosegel 19 golov ter sedem podaj.
Skoraj hkrati so francoski mediji poročali, da se PSG zanima za njegove storitve in da naj bi bil Galatasarayu pripravljen plačati okoli 75 milijonov evrov. Pravijo, da si Nigerijca želijo tudi Bayern München, Manchester United, Juventus in Atletico Madrid.
Osimhen je v carigrajski klub prišel septembra 2024 na posojo iz Napolija, sezono pozneje pa so Turki odkupili njegovo pogodbo za 75 milijonov evrov. Skupaj je za Galatasaray odigral 70 tekem in dosegel 56 golov.
