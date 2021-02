Drobne po remiju z Gorico: Opravičiti se moram vsem, ki so gledali tekmo

"Igra je bila zanič. Opravičiti se moram vsem. Tistim, ki so gledali tekmo, in tistim, ki so bili na stadionu. Odigrali smo neborbeno, nemotivirano tekmo. Ne vem, zakaj. Ali nas je "ubila" vožnja ali nas je "ubilo" vreme. Bili smo neprepoznavni, naredili smo ogromno tehničnih napak," je tik po koncu zaspane tekme v Novi Gorici, ki je nogometnim navdušencem ponudila bore malo, iskreno priznal trener gostov Oskar Drobne .

"Zgodilo se je večkrat. Pa se nismo odzvali, ker smo verjeli v naključja in enakopraven sodniški kriterij. Ker pa je seznam napak, ko je oškodovana zgolj ena stran (naša), iz kroga v krog daljši, se moramo oglasiti ter zaščititi interese kluba. Po vnovični sodniški napaki, na kar tretji zaporedni tekmi spomladanskega dela sezone, je čas, da z apelom na NZS in Združenje nogometnih sodnikov Slovenije poskušamo doseči odgovor in pojasnilo, čemu smo v letošnji sezoni pri ND Gorica deležni tako grobe sodniške disfunkcionalnosti," so začeli pri Gorici.

Nato so navedli šest sodniških odločitev iz aktualne sezone, ki so šle v njihovo škodo, in zaključili: "Pri ND Gorica ne želimo iskati izgovorov in opravičil za rezultate, želimo si le, da bi kot drugi najtrofejnejši klub v Sloveniji bili obravnavani kot enaki ostalim klubom, ki letos tekmujejo v PLTS. Medtem ko grejo sodniške napake neposrednemu tekmecu za obstanek v korist (glej: Aluminijeva enajstmetrovka proti Celju v 20. krogu), je ND Gorica deležna čistega nasprotja. Brez grobih napak, ki smo jih našteli, bi goriški rezultatski izkupiček zagotovo izgledal drugače. Konstantne napake v škodo kluba v letošnji sezoni državnega prvenstva nam onemogočajo enakovredno kosanje, ker ne želimo, da je usoda kluba, ki skupaj z igralci, zaposlenimi, nogometno šolo in sponzorji združuje več kot 300 ljudi, odvisna od sodniških napak, pa na NZS in Zvezo nogometnih sodnikov Slovenije apeliramo, naj nam do konca sezone omogočita enakopraven položaj na tekmah PLTS."