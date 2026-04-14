Nogomet

Oslabljene Slovenke v Skandinaviji praznih rok

Lillestroem, 14. 04. 2026 19.47 pred 29 minutami 3 min branja 0

M.J. STA
Nogomet ženske Slovenija - Moldavija

Ženska reprezentanca Slovenije je odigrala tretjo tekmo kvalifikacij za nastop na SP. Naše nogometašice so gostovale na severu Evrope in proti Norveški izgubile (0:5). Slovenke, ki imajo na treh tekmah tri osvojene točke, so v Lillestroemu nastopile močno oslabljene. Izbranke Saše Kolmana se bodo z Norvežankami merile še v soboto na Ptuju.

Saša Kolman
FOTO: Luka Kotnik

Slovenija, ki je na uvodnih dveh tekmah premagala Avstrijo in izgubila proti Nemčiji, se je na Norveško odpravila oslabljena, brez devetih igralk, vključno z Laro Prašnikar. Toda v slovenskem taboru so si pred bojem s favoriziranimi Norvežankami, 12. na lestvici Mednarodne nogometne zveze, v preteklosti pa tudi že evropskimi (1987, 1993), svetovnimi (1995) in olimpijskimi prvakinjami (2000), kljub temu želeli kakšno točko. A od te so bile tokrat precej oddaljene (4-19 v strelih). Čeravno so Slovenke dve tretjini obračuna kazale soliden odpor, pa so v zadnji tretjini povsem popustile, tako da so Skandinavke napolnile slovensko mrežo in dosegle svojo drugo zmago v skupini A4. Slovenija je vpisala drugi poraz.

Preberi še Slovenke prvič med nogometno elito in takoj na veliko Nemčijo

Slovenija, 38. na svetovni lestvici, je bila večji del prvega polčasa sicer v podrejenem položaju, Norvežanke so bile nevarnejše in imele nekaj (pol)priložnosti. Slovenke so prvi strel sprožile šele v 34. minuti, a bile tudi takrat daleč od uspeha. Ko se je zdelo, da se bosta ekipi na glavni odmor odpravili pri začetnem izidu, pa je osmi norveški strel pomenil tudi spremembo izida. Po podaji Caroline Graham Hansen je iz bližine zadela Ada Hegerberg.

Slovenke so imele dotlej svojo najlepšo priložnost v 55. minuti, a je Maja Sternad ni izkoristila, tako kot ob boljših minutah gostij v 59. minuti niti Mateja Zver, ki je bila premalo natančna z roba kazenskega prostora. Deset minut pozneje pa so Norvežanke dokončno odločile tekmo, ko je Julie Blakstad sprožila z 20 metrov in žogo poslala v zgornji kot slovenskih vrat za 2:0. Piko na i so postavile Graham Hansen v 76. minuti, ko je po dvojni podaji prišla pred Zalo Meršnik in jo ugnala za 3:0, in Karia Saevik, ki je v 86. minuti končala hitro akcijo domače zasedbe, in Hegerber, ki je v 88. dosegla še svoj drugi gol na tekmi.

Lara Prašnikar je zelo manjkala proti Norvežankam.
FOTO: Luka Kotnik

V evropskih kvalifikacijah je skupaj 53 reprezentanc, 11 si jih bo zagotovilo mesto na mundialu. Kvalifikacije so v obliki lige narodov. V ligah A in B nastopa po 16 reprezentanc, v ligi C pa 21. Kvalifikacije potekajo v dveh delih, sprva po ligaškem sistemu do junija 2026. Štiri ekipe, zmagovalke kvalifikacijskih skupin lige A, se bodo neposredno uvrstile na SP, 32 reprezentanc pa gre v dodatne kvalifikacije. Vse ekipe iz lige A imajo te zagotovljene, tudi Slovenija.

Preberi še 'Super ponosen na punce'

žSP bo med 24. junijem in 25. julijem 2027 v Braziliji. Na turnirju bo, tako kot leta 2023, sodelovalo 32 reprezentanc. Naslov svetovnih prvakinj branijo Španke. Mesta na SP 2027 so si sicer ob gostiteljicah zagotovile že Avstralija, Kitajska, Južna Koreja, Japonska, Filipini in Severna Koreja.

Izid, kvalifikacije za SP, ženske, 3. krog:
- skupina A4:
Norveška - Slovenija 5:0 (1:0)
Hegerberg 45., Blakstad 70., Hansen 76., Saevik 86., Hegerberg 88.

nogomet slovenija norveška ženske liga narodov

Neuer se pred spopadom z Realom še odloča

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

bibaleze
Portal
Neverjetna zgodba iz ZDA: gasilec posvojil otroka, ki ga je rešil
Dojenje kot šport: koliko energije telo v resnici porabi?
Dojenje kot šport: koliko energije telo v resnici porabi?
Napake, ki jih starši delajo, ko gredo z otrokom v trgovino
Napake, ki jih starši delajo, ko gredo z otrokom v trgovino
Redke fotografije razkrivajo nežno plat Edina Džeke
Redke fotografije razkrivajo nežno plat Edina Džeke
zadovoljna
Portal
Tako lepa je Dejanova partnerka
Slovenska pevka se je razšla po sedmih letih zveze
Slovenska pevka se je razšla po sedmih letih zveze
Vroča lepotica, ki je postala prava TikTok senzacija
Vroča lepotica, ki je postala prava TikTok senzacija
Nocoj nas čaka nepričakovan preobrat na Kmetiji
Nocoj nas čaka nepričakovan preobrat na Kmetiji
vizita
Portal
Če imate te simptome, ananasa raje ne jejte
Zakaj vas ponoči zagrabi krč v mečih
Zakaj vas ponoči zagrabi krč v mečih
Vitamin D ni tako nedolžen: strokovnjaki razkrivajo skrita tveganja predoziranja
Vitamin D ni tako nedolžen: strokovnjaki razkrivajo skrita tveganja predoziranja
To Alya svetuje vsem za premagovanje stresa
To Alya svetuje vsem za premagovanje stresa
cekin
Portal
Regres v javnem sektorju 2026: koliko znaša in kdaj bo izplačan
Slap Savica trenutno brez vstopnine
Slap Savica trenutno brez vstopnine
Štirje triki za 25-odstotni prihranek goriva
Štirje triki za 25-odstotni prihranek goriva
Pivo za 2, kosilo za 10 evrov – vaš idealen dopust
Pivo za 2, kosilo za 10 evrov – vaš idealen dopust
moskisvet
Portal
S svojim telesom počnem, kar želim: zgodba vplivnice, ki buri duhove
Stvari, ki jih starejši od 50 let ne bi smeli več početi
Stvari, ki jih starejši od 50 let ne bi smeli več početi
Koliko spolnih partneric je preveč? Strokovnjaki razkrivajo resnico, ki preseneti večino moških
Koliko spolnih partneric je preveč? Strokovnjaki razkrivajo resnico, ki preseneti večino moških
Jannik Sinner: od smučarskega talenta do številke ena svetovnega tenisa
Jannik Sinner: od smučarskega talenta do številke ena svetovnega tenisa
dominvrt
Portal
Največja napaka pri prenovi: zaradi tega ljudje plačajo tisoče evrov več
Kaja Casar in Karlo sta družino razširila s posvojitvijo psa
Kaja Casar in Karlo sta družino razširila s posvojitvijo psa
7 pogostih poškodb hiše, ki jih odkrijemo prepozno
7 pogostih poškodb hiše, ki jih odkrijemo prepozno
Poleg prenove je otrokom nasmeh narisalo še eno presenečenje
Poleg prenove je otrokom nasmeh narisalo še eno presenečenje
okusno
Portal
Kako jesti chia semena: 7 odličnih idej za pripravo
Popolna izbira za hitro kosilo
Popolna izbira za hitro kosilo
To je zajtrk, ki ga Alya obožuje in jo napolni z energijo
To je zajtrk, ki ga Alya obožuje in jo napolni z energijo
Manj kot 5 sestavin: fit sladica brez moke, ki je obnorela splet
Manj kot 5 sestavin: fit sladica brez moke, ki je obnorela splet
voyo
Portal
Verstappen: Anatomija prvaka
Kmetija
Kmetija
Otok ljubezni ZDA
Otok ljubezni ZDA
Kdo je Ghislaine Maxwell?
Kdo je Ghislaine Maxwell?
